Her slår Viktor Hovland med sprukket kølle

Viktor Hovland er bare nummer 79 etter første dag av US Open. Nå kommer en oppsiktsvekkende forklaring på hvorfor han ligger så langt bak.

TRØBLETE: Viktor Hovland slår ut på det 18. hullet i San Diego torsdag. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det er til Viasat-kommentator Joakim Mikkelsen at Viktor Hovland avslører det dramatiske: Hans driver, kanskje den aller viktigste køllen, var sprukket under runden på 18 hull torsdag.

«Er i kontakt med Viktor, som har oppsiktsvekkende nyheter å dele. Det viser seg at driveren hans var sprukket! Reagerte underveis på at slag «som ikke føltes så dårlige» gikk skeivere enn de skulle», skriver Mikkelsen på Twitter.

Hovland fikk bekreftet sin mistanke da han tok fram sin reserve-driver og gikk ut og trente på drivingrangen.

Driveren er køllen som har det største hodet, og er derfor ideell til å slå ut ballen med.

Les også Enorme Hovland-forventninger: – Han kommer til å vinne US Open

Mistanken om at det var noe galt kom da Viktor Hovland – som ellers er ekstremt treffsikker med denne køllen – traff på bare fire av 14 forsøk denne torsdagen. Mikkelsen skriver på Twitter:

«Viktor understreker at dette ikke handler om å komme med unnskyldninger. Men han hadde altså merket at noe var rart, og 4/14 fairways er jo også ganske langt unna hans normale nivå. Svært spesielt og ganske uheldig, kan man si. Får satse på at ny driver gjør susen på runde to».

Joakim Mikkelsen skriver at de ikke oppdaget noen synlig skade på køllen underveis på runden. Samtidig var det så store avvik mellom denne køllen og reservekøllen som han prøvde etterpå, at det var åpenbart at noe var galt.

Les også Kristian (26) kan kapre OL-plass i siste øyeblikk: – Lærer mye av Viktor

Toppidrettssjef Øyvind Rojahn i Norges Golfforbund forklarer:

– Disse gutta slår så ekstremt hardt og mye at det skjøre metallet kan gå i stykker – og det er sikkert en veldig liten sprekk som det er vanskelig å oppdage. De som slår hardest og lengst, opplever til tider at køllen kan sprekke.

– Kan du forklare hva en driver brukes til?

– Den bruker vi når det er langt utslag, og normalt sett ikke på par 3-hull – men det er avhengig av hvordan hullet er lagt opp.

– Hvor viktig er den?

– Det er en av de viktigste køllene i bagen, ikke minst her i US Open. Og det er kanskje den køllen som Viktor Hovland er best med – selv om han er god med alle. Han slår både rett og langt og er ekstremt treffsikker på utslagene.

Les også Woods etter bilulykken: – Mer smertefullt enn noe jeg har opplevd

Men torsdag var Viktor Hovland slett ikke treffsikker. Han endte opp tre slag over par på runden – etter å ha pådratt seg fire bogey’er (ett slag over hullets par).

Det er syv slag dårligere enn de to i ledelsen til nå: Russell Henley og Louis Oosthuizen ned fire under par. Oosthuizen var blant spillerne som ikke rakk hele runden før det ble mørkt.

US Open går på Torrey Pines-banen sør i California. Starten torsdag ble noe utsatt på grunn av morgentåke, derfor er det en del spillere som ikke har rukket rundt.