Søndag ble det innført strenge koronaregler. Likevel blir det løp med over 700 deltakere i Tromsø denne helgen.

Mørketidsløpet arrangeres som planlagt lørdag.

ARRANGERER MØRKETIDSLØPET: MSM-general Nils I. Hætta er trygg på at Mørketidsløpet blir et sikkert arrangement. Foto: iTromsø

Dette til tross for at statsminister Erna Solberg innførte strenge nasjonale smitteverntiltak søndag. Mandag var Midnight Sun Marathon (MSM) i kontakt med kommunehelsetjenesten.

– De innstrammingene som Erna presenterte, gjelder bare for innendørsarrangementer og har ikke innvirkning på selve løpet, sier daglig leder for MSM, Nils I. Hætta.

Det er imidlertid ett viktig unntak som gjelder.

– For å unngå kødannelse under startnummerutdelingen på Rådhuset, anmoder vi alle som kan, om å hente startnummeret sitt på TUIL Arena fra og med tirsdag. Allerede var det noen som hentet på mandag, sier Hætta til iTromsø.

10 utlendinger

Mandag var det 720 påmeldt til Mørketidsløpet. Cirka 400 av disse har adresse Tromsø og området rundt. «Taket» på påmeldingene er satt til 800 i år, som en konsekvens av koronapandemien.

– Hvor mange løpere fra utlandet er påmeldt?

– Vi hadde nesten 400, men de aller fleste er overført til 2022. Nå er det bare ti med adresse utlandet. Det er jo flere utlendinger som er med, som har adresse i Norge, sier Hætta.

De som kommer på reise fra utlandet må i karantene i Norge før de kan delta.

– Ja, det må de gjøre. Det kan være at flere av dem er i Norge og/eller har familie her. En har sendt dokumentasjon på at han allerede har hatt korona. Det er opp til dem selv å finne ut av det. Vi har sendt ut informasjon fra Folkehelseinstituttets sider, sier Hætta.

– Men det har vel vært nyheter om at folk kan få korona for andre gang?

– Det kan ikke jeg vurdere. Det er det myndighetene, Folkehelseinstituttet, flyselskapene som gjør. Vi kan ikke nekte noen å delta så lenge de har meldt seg på og har mulighet til å reise. Vi arrangerer ut fra de smittevernreglene og krav som stilles, og vi begynner ikke å etterforske de som kommer til Tromsø. Det er det andre som gjør, sier Hætta.

– Kommer dette til å være et sikkert arrangement med tanke på smittevern?

– Vi har vært i dialog med kommuneoverlegen i Tromsø kommune og har klarert med dem. De forholder seg til nasjonale regler, og det vil si at utendørsarrangement kan gjennomføres så lenge enmetersregelen opprettholdes. På et normalt Mørketidsløp er det 2.000 deltakere, men i år er makstaket 800. I år arrangeres det over ni timer, mens det normalt tar tre timer. Det gir god spredning av deltakere i løypen, sier Hætta.

Fakta MØRKETIDSLØPET 2021 13.00: Start Mørketidsmila – 10km, Stortorget, Tromsø sentrum 13.00: Start Ishavskraft Marathon, Sjøtun, Kvaløya 15.00: Start Polar Night Halfmaraton, pulje 1, Stortorget, Tromsø sentrum 18.00: Start Polar Night Halfmaraton pulje 2, Stortorget, Tromsø sentrum 18.20: Start Mørketidstrim – 5km, Stortorget, Tromsø sentrum Vis mer

– Smittevernmessig er det ganske «safe», og vi tar hensyn til alt av krav, legger han til.

– Men med opp mot 800 deltakere, blir det vel vanskelig å opprettholde enmetersregelen?

– Nei, det blir jo ikke det. Det er 200 i hvert arrangement (distanse), og de starter i puljer på 25, så går det ett minutt før en ny pulje starter. Derfor blir det veldig strekk i starten av feltet, og en spredning på rundt 10 minutter på 200 løpere, sier Hætta.

– Skal ikke være noe problem

Han forteller at det var samme organisering under Tromsø Mountain Challenge i august.

– Da var løperne veldig disiplinerte og holdt avstand. Det var ikke noe stort problem, og det er relativt bredt i Storgata. Det skal ikke være noe problem å overholde enmetersregelen. Deltakerne løper på nettotid, og det betyr at de ikke trenger å stresse i starten. Tiden til hver enkelt løper registreres med en chip i startnummeret når de passerer startstreken. Derfor mister de ingen tid på å starte litt lenger bak, sier Hætta.

– Men hva med målområdet? Der samles det jo gjerne en del folk.

– Vi har en smittevernansvarlig i arrangementet, Røde Kors, og de har et overordnet ansvar for å påse at det blir ivaretatt. Vi vil gi beskjed om at løperne ikke kan oppholde seg unødvendig i målområdet og det samme gjelder starten. Når det gjelder startnummerutdeling vil folk få hentetider. På den måter sikrer vi at enmetersregelen overholdes, sier Hætta.

– Videre kutter vi ut premieutdeling, for der samles det normalt veldig mange folk. Det gjelder også drikkestasjoner, legger han til.

KOMMUNEOVERLEGE: Inger Hilde Trandem. Foto: Håkon Steinmo

– Tror det blir trygt

Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem har vært i dialog med MSM om Mørketidsløpet. Hun tror det blir trygt arrangement lørdag.

– Det tror jeg. De har gjort en veldig gode vurderinger med avstand og tatt hensyn til reglene som finnes til den type aktivitet. Da det kom nye anbefalinger nå, var det snakk om innendørsarrangement. Dette (Mørketidsløpet) er innenfor det som er lovlig å avholde. Det høres ut som mange deltakere, men det er lov med 200 deltakere, og når de har delt dette opp er det lov å skifte ut grupper. De skal altså ikke møte hverandre. Det skal heller ikke være publikum og MSM har gjort seg erfaringer fra løp tidligere, sier Trandem til iTromsø.