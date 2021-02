Idrettstopp uenig med landslagstreneren: – Det forstår jeg ikke noe av

Eirik Myhr Nossums uttalelse fikk Frode Moen til å reagere.

Eirik Myhr Nossums uttalelse fikk Frode Moen til å reagere. Her er Nossum sammen med sin største trønderske stjerne, Johannes Høsflot Klæbo Foto: Terje Pedersen/NTB

16. feb. 2021 20:35 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Er grunnmuren stor nok, vil sannsynligheten øke for at man utvikler flere toppløpere. Jeg ser at Trøndelag har færre juniorløpere nå enn tidligere.

Det sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum i Adresseavisens direktesendte debatt om trøndersk skisport tirsdag kveld.