Mørk friskmeldes til avgjørende Champions League-kamper

To av Vipers’ største stjerner blir trolig klare til åttedelsfinalen i Champions League.

Nora Mørk blir etter all sannsynlighet å se i Vipers-trøya når kristiansandslaget skal spille om kvartfinaleplass i Champions League. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Nora (Mørk) bør rekke Odense-kampene i mars, sier fysioterapeut Jørgen Rostrup, som var med Vipers på deres europaturné.

Vipers-laget kom hjem sent lørdag kveld etter at de slo slovenske Krim 37–30. Bare noen dager i forveien hinket Mørk av parketten og holdt seg til sitt venstre kne. Hun har hatt ti kneoperasjoner, og mange fryktet det verste. Men en MR-undersøkelse på turen ga positive resultater for Vipers’ stjerneback.

Etter turen må spillerne og støtteapparatet i ti dagers karantene. Det mener Rostrup er akkurat det Mørk og kneet hennes trenger.

– Nå får kneet roen det trenger, sier fysioterapeuten.

– Håper Løke blir klar

På nyåret fikk Heidi Løke seg en ny trøkk i nesa da hun under en lek med guttungen sin fikk seg en trøkk i nesa. Hun skal nærme seg å være spilleklar igjen, og trener Ole Gustav Gjekstad håper også hun kan være med når Vipers møter Odense i åttedelsfinalen i Champions League tidlig i mars.

– Håpet er å få Heidi klar til Odense-kampene. Også Nora virker å være i rute til de kampene. Det er veldig gledelig, sier Gjekstad, som har isolert seg på hytta.

Første kamp om to uker

Etter at laget har vært i ti dagers karantene, skal de møtes til trening igjen mandag 22. februar. Da har de noen dager til å forberede seg til kamp mot Molde (28. februar).

– Det er fullt mulig å holde seg fysisk i gang selv om vi ikke kan trene sammen som lag. Så jeg håper alle møter i god form neste mandag, sier Gjekstad.

Etter det skal Vipers møte Storhamar hjemme i Aquarama 3. mars, før turen trolig går over Skagerrak for å spille Champions League.

– Det ville vært en stor fordel å ha den ene kampen i Aquarama, men slik innreiserestriksjonene er nå, kan vi ikke arrangere kamp her. Derfor har vi jobbet med noen alternative haller i Danmark slik at vi kan spille vår hjemmekamp der, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Under europaturnéen spilte Vipers begge gruppespillkampene mot FTC i ungarernes hjemmearena. Det ønkser Marcussen å unngå denne gang.

– Vi så hvilken fordel det ga FTC å spille to hjemmekamper mot oss. Jeg er helt sikker på at vi hadde slått dem her i Aquarama. Hvis det er helt hinsides økonomisk å arrangere kampen i en annen by, så må vi ha den i Odense, men det prøver vi å unngå, sier Marcussen.