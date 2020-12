Stjernen måtte ta ny kamp for jenters rettigheter: – Det gir meg energi

Maren Lundby er verdens beste skihopper. Samtidig kjemper hun en utrettelig kamp ved siden av selve hoppingen.

Maren Lundby på Lillehammer for to uker siden. Hun skulle egentlig hoppet verdenscup. Erstatningen ble et NM etter at det planlagte verdenscuprennet ble avlyst. Men denne helgen får hun sesongdebutere i verdenscupen. Ramsau har tatt på seg oppgaven med å arrangere en verdenscuphelg før jul. Foto: Geir Olsen, NTB

Nå nettopp

Da omtrent alt av hopprenn for kvinner ble avlyst, tente Maren Lundby. Det ble ikke bedre av at hun måtte sitte hjemme og se guttene hoppe renn etter renn.

– Det er urettferdig, sa hun etter at det som skulle ha vært verdenscup på Lillehammer ble omgjort til et forsinket NM.

Fakta Maren Lundby Alder: 26 år (født 7. september 1994) Fra: Bøverbru på Toten Bor: Lillehammer Meritter: 1 OL-gull fra Pyeongchang 2018 og 1 VM-gull fra Seefeld i 2019. Har vunnet NM-gull seks ganger. Verdenscupen: 30 seiere og 62 pallplasser. Har startet i 140 verdenscuprenn. VM-debuterte som 14-åring i Liberec i 2009. Dette var det første verdensmesterskapet for kvinner. Vis mer

Stadig nye kamper

Det er ikke første gang siden hun som 14-åring VM-debuterte med startnummer 1 i Liberec i 2009, at hun tar opp kampen for likestilling i hoppbakken. For ett år siden handlet det om å få arrangert VM i stor bakke i Oberstdorf denne vinteren. Den kampen vant hun sammen med sine støttespillere på landslaget og et forbund som hele tiden står bak henne.

Denne sesongen har det blitt en kamp for å i det hele tatt få lov til å hoppe verdenscup.

En kunne tro at aktivismen ville bety mindre fokus på hoppingen. Slik er det ikke for Maren Lundby.

– Det å ta slike kamper gir meg mye energi. Det er noe som motiverer meg, sier hun.

Samtidig er hun klar på at det ikke skulle være nødvendig å ta opp kampen gang på gang for større likestilling i sin idrett.

– Skulle jeg være nødt til å ta disse rundene året rundt, og år etter år, vil jeg etter hvert bli en dårligere hopper, sier hun på en digital pressekonferanse fra Ramsau i Østerrike.

Pengene som rår

Endelig skal hopperne i kvinneklassen få sin sesongåpning. Etter utsettelser og avlysninger har FIS fått til å arrangere en verdenscuphelg i Ramsau. Neste renn kommer ikke før langt ute i januar.

Maren Lundby har reagert kraftig på at det ikke har vært mulig å få til erstatningsrenn. Hoppsjefen i FIS, Sandro Pertile, innrømmer i et intervju med SVT at det handlet om penger. Guttenes verdenscup genererer nok penger.

– Det er i det minste et ærlig svar. Men det trenger ikke være slik. Det er nok penger i hoppsporten totalt. Jeg tror vår markedsverdi ville øke ganske kjapt, sier Lundby.

Sportssjef for norsk hopp, Clas Brede Bråten er enig med Lundby.

– Hoppsportens totale økonomi er god nok til at man kan bruke penger på å utjevne forholdene, sier han.

Begge håper de på at når nå verdens beste jentehopper har rettet oppmerksomheten mot problemet, så skjer det noe.

– Det ingen umiddelbar løsning på det vi nå har påpekt. Men i og med at vi har satt det på dagsordenen, så blir det en løsning, sier 26-åringen fra Toten.

Og selv om hun nok en gang skulle nå frem med sine synspunkter, så har hun flere kamper igjen. Det handler om jentenes mulighet til å hoppe i skiflyvningsbakkene og kvinners deltagelse i Hoppuka.