Her brytes en fryktelig femårsperiode for sørlandsk friidrett

200 NM-gull i friidrett var delt ut i perioden 2015 til 2019 – uten at Sørlandet hadde tatt et eneste. Men i helga satte Even Meinseth endelig et punktum for den begredelige statistikken.

7 minutter siden

– Det er kjempegøy at Even vinner. Men han burde jo vært medlem i en klubb fra Sørlandet. Det er et lite tankekors at de sørlendingene som vinner gull måtte reise ut for å få det til, sier Jon Fjeld, daglig leder i Vest- og Aust-Agder friidrettskrets.

Etter fem år fra 2015 til 2019 blottet for sørlandske gullvinnere i hoved-NM, var det i helgens mesterskap i Bergen endelig duket for sørlandsk jubel igjen. 200 NM-gull var delt ut i perioden (40 hvert år) – før Even Meinseth fra Grimstad klinte til med NM-gull på 100 meter fredag kveld.