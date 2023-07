Erik og Katrine kom hjem til drittværet. Nå drar de ned igjen til Syden.

– Jeg blir litt værsyk, tilstår Katrine Monsen Hanøy. Det problemet måtte mannen løse.

Ren idyll for Katrine Monsen Hanøy og Erik Hanøy. Det vil de ha mer av. Vis mer

Den gamle radioprofilen og Brann-speakeren Erik Hanøy sier at han vet verdien av å holde konen Katrine Monsen Hanøy fornøyd.

Paret kom hjem fra en uke på Mallorca forrige lørdag.

Alle som er i Bergen vet hvordan uken har vært. Regn. Skyer. Mer regn.

– Min kone gikk rett i kjelleren, sier Erik Hanøy.

Slapp av, konen slipper til med egne ord straks, men først noen fargerike beskrivelser fra ektemannen.

– Vi landet og ble møtt med regn fra øst, vest, opp og ned. Den kjempetrivelige feriekonen ble forvandlet til et monster, sier herr Hanøy med fruen ved siden av.

– Er du enig i Eriks beskrivelser av humøret ditt, Katrine?

– Ja. Til og med ungene er enige!

Konsekvensen av dårlig vær og ditto humør er nå klar: Paret reiser ned igjen til Mallorca denne lørdagen.

Nous-stranden på Mallorca i april. Nå er det tettere med folk og svært mange hoteller er fulle. Vis mer

Søkte fra solsengen

Løsningen begynte å spire i Katrines hode allerede da de var der sist. En sjekk av bergensværet, førte til de første nettsøkene: Skulle de rett og slett dra ned igjen til Syden?

– Jeg begynte faktisk å lete etter turer mens jeg lå på solsengen i Alcudia. Da vi kom hjem ble det febrilsk jakt, sier Katrine Hanøy.

Lørdag går flyet sørover igjen. Hanøy og Hanøy er ombord.

– Jeg var litt overrasket over at vi var så spontane. Spesielt at Erik var med på det, sier Katrine Hanøy.

Hun innrømmer glatt at hun blir værsyk.

– Veldig om sommeren. Når jeg først har fri da, ønsker jeg gode dager med sol og sommer. Det har vi pleid å sikre oss med to uker.

– Vi liker å være to uker. Helst tre, men to, skyter mannen inn.

Erik Hanøy jobber nå som foredragsholder. På fritiden konkurrerer han i simracing – racing i bilsimulator. Vis mer

Bestilte sent

Omstendigheter gjorde at årets ferie ble bestilt sent, ikke høsten i forveien som Hanøy-familien har hatt for vane.

– Til slutt kjørte vi på og fikk fatt i noen restplasser. Men bare for én uke.

Uken var strålende, den. Det samme gjaldt humøret til Erik Hanøys kone. Alt var på stell, sier han.

Også varmen gikk greit: 41 grader den varmeste dagen, men mindre heftige 33–34 de fleste andre dager.

– Langt fra alle har råd og mulighet til å kjøpe en Syden-tur ekstra?

– Vi er så heldige å ha romslig økonomi og kan gjøre dette, sier Erik Hanøy.

Han legger til:

– Det er også god psykisk helse å unne seg ting. Katrine gikk fra muggen til blid i det sekundet vi trykket «kjøp». Ikke bare er det gøy å dra, dagene før er også bedre. Nå har vi fått elleve dager med «wooheey».

Katrine Hanøy sier at de er prisbevisste. Ekstraturen hadde ikke blitt kjøpt for enhver pris.

Erik Hanøy, Cecilie Svabø og de andre Radio 1-profilene var store lokalkjendiser for et par tiår siden. Vis mer

Kunne vurdert hjemmeferie

– Hadde dere gjort dette om bergensværet var bedre?

– Nei. Da ville vi vært på hytten til min mor og di min mor og dibergensk uttrykk, som regel betyr det «min mor og min far». og gått turer på fjellet. Kanskje til og med lagt oss inn på et hotell i by’n.

Erik Hanøy delte historien om Syden-stuntet på Facebook. Fredag ettermiddag har flere enn 200 gitt ham tommelen opp. Reaksjonene har bare vært positive, forteller paret.

Nå venter trivielle problemer den neste uken.

– Jeg må finne en pub som viser Formel 1, sier mannen.

– Jeg gleder meg mest til å ligge strak og få slappet helt av. Koble ut både hode og kropp, sier fruen.

– Der kan du i stedet skrive «få masse tid med sin fantastiske ektemann», svarer mannen.