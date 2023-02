Historisk VM-gull i kombinert - dominerte fra start til slutt

26.02.2023 15:40

fullskjerm neste ENSOM MAJESTET: Jarl Magnus Riiber kunne enkelt kontrollere inn VM-gull på stafett for mixed-lag. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norge har vært fullstendig dominerende på kombinert-øvelsene i Planica, med VM-gull til både Gyda Westvold Hansen og Jarl Magnus Riiber på de individuelle øvelsene i normal bakke.

Søndagens mixed-stafett ble intet unntak: Norge vant foran Tyskland på andreplass. Østerrike tok bronsen.

For etter å ha vært best i hoppbakken, kunne Jens Lurås Oftebro sette ut med fem sekunders ledelse til Japan, og hele 25 sekunder ned til Tyskland. Det forspranget var økt til 19 sekunder ned til andreplass Tyskland da Ida Marie Hagen satte ut på den andre etappen.

Gyda Westvold Hansen satte ut på tredje etappe var luken på 41 sekunder, og gullet så godt som sikret.

Da kunne ankermann Riiber nyte en ren sjarmøretappe som sistemann ut i løypa, og spare krefter til de to gjenstående konkurransene i kombinert (individuell stor bakke og lagkonkurranse menn).

Jarl Magnus Riiber kan med det juble for sitt sjette VM-gull totalt - og har allerede tangert sin egen personlige rekord med 2 VM-gull i et og samme mesterskap. Fortsatt gjenstår det to gull-muligheter i Planica.

25-åringen feiret nok en gang gullet med å peke opp mot himmelen like før han gikk i mål. Riiber mistet begge besteforeldrene kort tid før mesterskapet startet.

Gyda Westvold Hansen ender på to VM-gull - hennes beste VM-resultat. Kvinnene har ikke flere konkurranser i årets VM.