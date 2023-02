Tyson og Ronaldo ringside når Paul møter Fury

Cristiano Ronaldo (38) og Mike Tyson (56) er blant publikum når Jake Paul (26) og Tommy Fury (23) bokser straks. De fikk også se svenske Badou Jack (39) sikre seg VM-tittel på knockout.

26.02.2023 22:34 Oppdatert 26.02.2023 23:08

Artikkelen oppdateres

Tidligere tungvektsmester Tyson er på plass når Paul og Fury endelig skal møtes i bokseringen. Paul har lenge fått kritikk for å ødelegge boksesporten, men ingen kan ta fra YouTube-kjendisen at han har fått mye oppmerksomhet for karrieren så langt.

Han står med seks seirer av like mange mulige som «proffbokser», men for første gang skal han møte en rutinert bokser i form av Fury, som står med åtte seirer på like mange kamper.

PÅ PLASS: Mike Tyson avbildet søndag kveld.

Han er også halvbroren til regjerende tungvektsmester Tyson Fury. Tidligere har Paul slått tidligere MMA-utøvere som Ben Askren, Tyron Woodley og Anderson Silva.

Den etterlengtede duellen mellom Paul og Fury var også noe fotballstjernen Cristiano Ronaldo ville få med seg. Han spiller som kjent for Al-Nassr, som holder til i samme by der boksekampen arrangeres.

Svensk verdensmester

Svenske Badou Jack bokset den siste oppvarmingskampen før Paul og Fury skal i aksjon, og sikret seg VM-tittelen til WBO i cruiservekt.

PÅ PLASS: Cristiano Ronaldo.

Han vant på teknisk knockout i 12. runde og tok VM-beltet fra Ilunga Makabu fra Den demokratiske republikken Kongo. Han forsvarte tittelen for tredje gang, men Jack dominerte stort.

Jack trenes av Johnathon Banks, som også trener Cecilia Brækhus. Jack hadde motstanderen nede i fjerde runde, men men Makabu kom seg på bena igjen. Det gjorde han også etter nedslagning nummer to i 11. runde.

Men i 12. og siste runde stoppet dommeren kampen etter at Jack bombarderte mesteren med slag. Kampen ble stoppet 56 sekunder ut i runden.

Badou Jack har tidligere hatt VM-titler i super mellomvekt og lett tungvekt.