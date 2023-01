Svenskene tvinges til å kjøre buss i 300 meter

Den svenske VM-troppen i håndball bor bare 300 meter fra idrettshallen Scandinavium. Likevel må de kjøre buss til hver eneste kamp.

SVENSK SJEF: Glenn Solberg (50) har vært landslagssjef for svenskene siden 2020.





12.01.2023 10:36

– Det har med TV å gjøre. De vil ha bilder når vi går av bussen, sier Sveriges norske landslagssjef, Glenn Solberg, til Aftonbladet.

Han kan dermed ikke ta med seg laget sitt og gå de 300 meterne fra hotellet til kamparenaen.

Ifølge Aftonbladet er det ikke første gang at de svenske spillerne pålegges en uhyre kort busstur før kampstart i et sluttspill.

Under fjorårets EM lå spillerhotellet faktisk i samme bygg som kamparenaen i den slovakiske hovedstaden Bratislava. Likevel måtte spillerne sette seg på bussen og bli fraktet rundt et hjørne før de gikk av igjen. Alt til glede for TV-produksjonen.

Etter kampene i Göteborg velger imidlertid spillene å spasere tilbake til hotellet.

Sverige møter Brasil til første VM-kamp torsdag kveld. (NTB)