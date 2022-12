Mowinckel tok sesongens første pallplass

Ragnhild Mowinckel har hatt en tung start på sesongen, men i søndagens super-G i Lake Louis var 30-åringen tilbake i storslag da hun kjørte inn til tredjeplass.

Yasmin Sunde Hoel, VG

4. des. 2022

– Første dagen (av helgen, red. anm) lurte jeg på hvorfor jeg var så treig, men det er bra å se at jeg begynner å finne litt ut av det. I super-G har jeg truffet litt mer, sier Mowinckel til Viaplay.

Hun startet rennhelgen i Canada med å bli nummer 25 i utforrennet fredag, men har siden klatret jevnt og trutt.

30-åringen løftet seg og tok 9.-plassen i lørdagens utforrenn.

IKKE FORNØYD MED STARTEN: Ragnhild Mowinckels prestasjoner har svingt de siste sesongene, men på sitt beste er hun seierskandidat.

Søndag fortsatte oppturen da super-G sto på programmet. Molde-jenta kjørte ned til ledelse i den canadiske bakken, men ble senere jekket ned av Corinne Suter (Sveits) og Cornelia Hütter (Østerrike). Seieren tok Suter med to hundredelers margin.

Mowinckel har hatt et par småtunge sesonger etter at hun kom tilbake fra to langvarige kneskader. Før det markerte Mowinckel seg særlig da hun tok to sølvmedaljer i OL.

Hun vant også super-G-finalen i mars forrige sesong.

Dagens pallplass er hennes tiende i karrieren og femte i super-G.

Kajsa Vickhoff Lie la seg inn på 18.-plassen i søndagens renn. Hun endte 1,18 sekunder bak vinnertiden, mens Inni Holm Wembstad kjørte ut og aldri kom seg til mål.

De kvinnelige fartskjørerne skulle ha startet sesongen for en måned siden, men da førte mildvær i Mellom-Europa til avlysninger. Neste punkt på verdenscupprogrammet er storslalåmen i italienske Sestriere førstkommende lørdag.