Telegraph: Kane har gitt Tottenham og Bayern en siste overgangsfrist

Tottenham-spissen Harry Kane har angivelig gitt Bayern München og Tottenhan klar beskjed om at han ønsker egen fotballfremtid avklart før sesongstart.

Usikkerheten råder rundt Harry Kane. Vis mer

Det er avisen The Telegraph som tirsdag melder om fristen superspissen skal ha satt for å avklare en av sommerens store overgangssagaer i internasjonal fotball.

Tottenham serieåpner mot Brentford kommende søndag. Før den tid vil Kane angivelig ha en avgjørelse på plass. Dersom det fortsatt er løse tråder da, blir han værende i London.

The Telegraph skriver også at det er sannsynlig at Bayern München vil komme med et forbedret tilbud i løpet av de kommende dagene. Den tyske mesterklubben skal også ha et ønske om å lande en avtale «så snart som mulig» og før sesongstart.

Gratis i 2024?

Bayern møter RB Leipzig i den tyske supercupen lørdag.

Sky Sports melder tirsdag at Kane ikke er med Tottenham til lagets siste treningskamp foran sesongstarten. Den spilles mot Barcelona tirsdag.

Bayern skal ha fått flere Kane-bud avslått i løpet av sommeren. Det siste skal ifølge flere medier ha vært 25 millioner pund (323 millioner kroner) lavere enn det Tottenham ønsker for Kane. London-klubbene har satt prislappen til rundt én milliard kroner.

Dersom klubbene ikke kommer til enighet, vil Kane fullføre kontrakten sin i London, for deretter å kunne forlate Tottenham gratis i juli 2024.

Blir kaptein

Angriperen har lenge utelukket en kontraktsforlengelse. Spurs-eier Joe Lewis skal ha instruert klubbsjef Daniel Levy om å selge Kane nå.

Tottenham har benyttet seg av Hugo Lloris som kaptein i flere år, men den ferske manageren Ange Postecoglou ga Kane kapteinsbindet i søndagens treningskamp i Lloris' fravær.

Postecoglou uttalte i slutten av juli at han ikke kunne garantere at spissen spiller i hvitt når den nye sesongen sparkes i gang.