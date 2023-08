Her er Rosenborgs nye vin: Meldingene haglet

Aldri har det pepet like ofte i de to RBK-tenåringenes mobiler, som på et hotellrom i Haugesund søndag.

Håkon Røsten, Magnus Holte og Sander Tangvik ble alle avgjørende for at RBK vant i Haugesund. Sverre Nypan var syk, men er meldt klar til Hearts på torsdag. Vis mer

Der satt nemlig romkompisene Håkon Røsten og Magnus Holte - og forsøkte å fordøye inntrykkene.

Uten at de lyktes helt.