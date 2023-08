Maalen før det avgjørende returoppgjøret: - Noen kamper er viktigere enn andre

Utfallet av torsdagens Adressa-sendte Europa-kamp kan ha stor betydning for høsten til RBK-treneren.

Svein Maalen var aktiv på treningen på Lerkendal onsdag. Vis mer

– Det vil alltid være press å være en del av Rosenborg. Enten man er spiller eller trener. Det forventes at vi går videre, og det har vi lyst til å gjøre. Men det er ingen her som står med pekefingeren og sier at vi skal vinne. Men vi vil vinne, sier Svein Maalen til Adresseavisen.

Det er dagen før returoppgjøret i Conference League-kvaliken mot Crusaders hjemme på Lerkendal, og Rosenborg-treneren tar i mot pressen til en slags pressekonferanse på stadion.