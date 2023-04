Fox herjet i playoffdebuten mot «storebror» Warriors

(Sacramento Kings – Golden State Warriors 126–123) De’Aaron Fox (25) har spilt i NBA siden 2017. Natt til søndag spilte han sin første sluttspillkamp.

DUELL: Steph Curry (t.v.) og De’Aaron Fox har fått mye oppmerksomhet før 1. runde-serien mellom Golden State Warriors og Sacramento Kings.

16.04.2023 09:32 Oppdatert 16.04.2023 09:51

Natt til søndag brøt Sacramento Kings en unik rekke i amerikansk sport. For første gang på over 16 år kunne hjemmefansen i Sacramento bevitne en sluttspillkamp.

Skjebnen ville det til at naboene Golden State Warriors stilte opp på motsatt side av parketten, laget som har hatt en helt annen utvikling de siste to tiårene under hovedtrener Steve Kerr. Mens Warriors har vært i NBA-finalen fem ganger siden 2014 har Kings havnet utenfor gang, på gang, på gang.

Vi må helt tilbake til 5. mai 2006 for å finne sist Kings-logoen sto på en playoffbracket, da de tapte 2–4 i første runde mot San Antonio Spurs. Den gangen tapte de den første kampen i syvkampserien – det gjorde de ikke mot Warriors natt til søndag.

Den 25 år gamle stjernen De’Aaron Fox, som har stått trofast ved Kings sin side til tross for mangel på suksess, fikk endelig sin playoffdebut, og scoret 38 poeng. Det er kanskje ikke så rart at han går opp 20 plasser i VGs ferske kåring over topp 50 spillere i NBA.

– Sacramento møtte opp i dag. Vi gjør dette for fansen, for vi vet at supporterne av denne klubben er med oss i tykt og tynt, spesielt tynt. Det sier mye om dem, sier Fox ifølge AP.

Se høydepunktene fra kampen:

De 38 poengene går inn som nest flest av en playoffdebutant i NBA.

– Det er ingen hemmelighet. Vi er nødt til å ha spillere som kan levere slike kamper, og Foxy gjorde det i kveld, sier Kings-trener Mike Brown.

Kampen levde helt til siste slutt, da Steph Currys 30 poeng så ut til å ta regjerende mester Warriors til årets første playoffseier. Så scoret Kings syv poeng på rappen, deriblant en treer fra Fox, som gjorde at de til slutt kunne ro i land 126–123-seieren.

Kamp 2 i sluttspillserien mellom Kings og Warriors går natt til tirsdag på NBA League Pass. Kamp 4 ser du med VG+ Sport neste søndag kl. 21.30.

