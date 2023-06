RBK-spilleren klar for tysk toppklubb

Synne Skinnes Hansens overgang til Bayer Leverkusen er klar.

Synne Skinnes Hansen.

02.06.2023 15:05

Adresseavisen skrev 22. mai at 27-åringen hadde takket nei til et nytt tilbud fra Rosenborg, og at hun var klar for en overgang til tysk fotball.

Nå er det klart at Bayer Leverkusen er klubben hun skal til. RBK-vingen forlater klubben allerede i sommer.