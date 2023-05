RBK vil forsterke i sommer

Med RBK-stjernen Skinnes Hansens exit, er trener Steinar Lein tre spillere i manko.

Steinar Lein mener RBK og VIF er i samme båt i jakten på forsterkninger. Lørdag møtes lagene på Intility stadion i Oslo. Rosenborg må vinne for fortsatt å ha kontroll på seriegullet helt selv. Vis mer

– Vi liker svært dårlig at vi ikke får noe igjen når Synne går. Vi ønsker henne lykke til, men det er dårlig butikk for oss. Vi jobber for å bli bedre på den fronten og har tatt store steg, men har likevel en lang vei å gå før vi er gode nok.

Denne uka ble det klart at Synne Skinnes Hansen fortsetter karrieren i Tyskland. Det betyr i klartekst at Rosenborg må på spillermarkedet i sommer.