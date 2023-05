Hovland langt nede etter åpningsrunden i Texas

Viktor Hovland (25) ligger godt nede på resultatlisten etter første dag av Charles Schwab Challenge.

UJEVN: Viktor Hovlad i aksjon på Colonial Country Club.

26.05.2023 00:30

Nordmannen gikk de første 18 hullene på Colonial Country Club i Fort Worth, Texas ett slag over par, og er med det ni slag bak ledende Harry Hall fra England.

Det holder i skrivende stund til en delt 68. plass.

Turneringen sendes på Eurosport Norge og discovery+.

Hovland noterte seg for bogey allerede på hull to torsdag, men utenom det gikk han bare på par på rundens 13 første hull. Så kom det to birdier på rad, som gjorde at Hovland klatret til en foreløpig delt 16. plass.

Det skulle imidlertid gå fort ned igjen, for på hull 16 kom det en dobbelbogey. Etter par på de to siste hullene, endte Hovland dermed ett slag over par.

Fredag slår Hovland ut 15:04 norsk tid, og går nok en gang sammen med amerikanske Kurt Kitayama og australske Cam Davis.