Fide nekter transkvinner å delta i kvinnelige sjakkturneringer

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har bestemt at transkvinner ikke får konkurrere i offisielle turneringer for kvinner.

Publisert: 18.08.2023 08:50

Det meldte Fide i en pressemelding mandag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Fide skrev at de og deres medlemsforbund i økende grad har mottatt forespørsler om anerkjennelse fra spillere som identifiserer seg som transpersoner, og at deltakelsen av transkjønnede kvinner vil avhenge av en analyse av enkeltsaker som kan ta opptil to år.

«Endring av kjønn er en endring som har en betydelig innvirkning på en spillers status og fremtidige kvalifisering til turneringer. Derfor kan de bare få delta hvis det er gitt et relevant bevis på kjønnsendringen», het det i pressemeldingen fra forbundet.

«I tilfeller der kjønnet ble endret fra mann til kvinne, har spilleren ingen rett til å delta i offisielle Fide-turneringer for kvinner, før en ytterligere avgjørelse er tatt», fortsatte meldingen.

Fide opplyste også at innehavere av kvinnetitler som endrer kjønn til mann, vil miste sine titler. De holder imidlertid muligheten oppe for å gi tilbake titlene dersom personen endrer kjønn tilbake til kvinne.