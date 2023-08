Favoritten vant første etappe av Arctic Race of Norway

Storfavoritten Alberto Dainese (25) fra Italia tok spurten på første etappe av Arctic Race of Norway. Andreas Leknessund kom aldri til start.

Andreas Leknessund ble syk og måtte trekke seg fra Arctic Race of Norway. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 18:13

Sørafrikanske Daryl Impey lå alene i front - men ble tatt igjen en kilometer før mål i Alta. Dermed endte det i en massespurt.

Det er et spektakulært Arctic Race of Norway fra torsdag til søndag. Det er et tøffere Arctic Race enn noen gang - med avslutning på Nordkapp etter fire harde dager.

Den første etappen var 171 kilometer fra Kautokeino til Alta - og 1377 høydemeter.

– Det er helt ok, sier Martin Urianstad Bugge til TV 2 etter å ha blitt nummer åtte. Nordlendingen August Jensen ble beste nordmann på 7. plass.

Andreas Leknessund måtte stå av allerede før det startet. DSM-ryttere ble nemlig syk natt til torsdag og kunne ikke stille til start. 24-åringen vant rittet i fjor.

Arctic Race of Norway har tiårsjubileum i år.