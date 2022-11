VM-boikott er et dårlig alternativ

11 minutter siden

Snakket makta imot: Norges fotballpresident Lise Klaveness under Fifa-kongressen i Doha tidligere i år.

KOMMENTAR: Så lenge sportsvasking fungerer, vil fotball-VM alltid være attraktivt for autoritære regimer. Hva må til for at Qatar skal lykkes minst mulig?

Da VG dro til Doha for ti år siden ble den sterke heten, den som senere førte til at mesterskapet ble flyttet fra sommer til vinter, et varmt tema.

Det var jo ille nok, for så vidt.