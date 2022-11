RBKs 15-åring om Lerkendal-debuten: – Det er vanskelig å skjønne at jeg er her

Sverre Halseth Nypan har spilt to strake 90-minuttere for Rosenborg og har blitt tidenes yngste RBK-spiller. Men året under ett er han ikke fornøyd med.

Sverre Nypan takket publikummet etter sin første kamp på Lerkendal.

13. nov. 2022 20:26 Sist oppdatert nå nettopp

LERKENDAL: Forrige søndag fikk han den offisielles debuten. Og denne søndagen, i årets siste kamp, fikk Sverre Nypan (15) sine første minutter på Lerkendal.

– Det var gøy å få kjenne litt på trøkket og stemningen som er på stadion. Å spille her har vært en drøm lenge, innleder Nypan i intervjuet med Adresseavisen.