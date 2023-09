VG: Klæbo-advokat med nedslående brev til forbundet: – Nekter å signere

Spliden rundt markedsrettigheter skaper stor usikkerhet før verdenscupsesongen.

Johannes Høsflot Klæbos advokat sier at skistjernen ikke vil skrive under på en landslagsavtale slik saken står i dag. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 12:39 Oppdatert: 20.09.2023 12:50

Det er i et brev som VG har fått tilgang til at advokat Pål Kleven reagerer kraftig på at Norges Skiforbund skal ha fremstilt at partene har komme til enighet i spliden om markedsrettigheter.

– På vegne av utøverne i alpint og Johannes Høsflot Klæbo informerer jeg herved om at disse utøverne ikke vil signere noen landslagsavtale, står det i brevet, ifølge VG.