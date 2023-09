To toppbrytere og én plass: – Spesiell situasjon

LAMBERTSETER (VG) Nesten hver dag på trening går Morten Thoresen (26) og Håvard Jørgensen (24) i «krigen» med hverandre. Målet er plassen bare en av dem kan få.

TETT: Håvard Jørgensen (øverst) og Morten Thoresen er bokstavelig oppå hverandre på nesten hver trening – og store konkurrenter. Vis mer





Publisert: 22.09.2023 10:10

– Vi er jo i lagkamerater, men også konkurrenter. Det er klart det setter oss og hele gruppen i en spesiell situasjon, sier Jørgensen til VG og legger til med et smil:

– Det er ikke noe som tyder på at situasjonen endrer seg med det første.

VG treffer begge på trening i Lambertseter Bryteklubb før avreise til VM i Serbia.

Thoresen og Jørgensen er faste treningspartnere, og hverandres kanskje største konkurrent. Det blir på godt og vondt, for i bryting kan bare én utøver fra hvert land konkurrere i hver vektklasse.

Fakta Morten Thoresen Født: 2. januar 1997 (26 år)

Klubb: Bodø Bryteklubb

Har en rekke NM-gull både som senior og junior, og tok EM-gull i 67-kilosklassen i 2020.

Var i mange år fast treningspartner med sin mentor Stig-André Berge.

Ble kjent som en av de store profilene i NRK-serien «Hodet i klemme».

Skal i VM i Serbia konkurrere i 67-kilosklassen, som også er vektklasse i OL. Må bli blant de fem beste for at Norge skal få en plass i 67 kg i OL. Vis mer

Fakta Håvard Jørgensen Født: 10. april 1999 (24 år)

Klubb: Lambertseter BK

Har flere NM-gull som senior og junior. Har EM-gull og VM-bronse som ungdom.

Tok EM-bronse i 67-kilosklassen som senior i 2023.

Skal i VM i Serbia konkurrere i 72-kilosklassen, som ikke er OL-vekt. Han foretrukne klasse er 67 kg. Vis mer

– Håvard er en knallgod bryter i verdenstoppen, så at vi kan trene med hverandre hver dag er en stor fordel. Jeg tror vi kan pushe hverandre helt til topps, sier Thoresen.

– Hvor nært vennskap er det mulig å ha når dere er så store konkurrenter?

– Vi har vært på landslaget sammen siden vi var ungdomsbrytere, og reist ufattelig mye sammen. Derfor har vi et godt vennskap – selv om vi nå er i samme vektklasse, sier Thoresen.

Jørgensen fikk sitt gjennombrudd på seniornivå med EM-bronse i 67-kilosklassen i april. Da var ikke Thoresen med, men han fant formen i løpet av sommeren. De gjorde det begge skarpt i hver sine turneringer.

Ble syk

Det spisset seg voldsomt til før den norske troppen skulle tas ut til bryte-VM i Serbia. Både Thoresen og Jørgensen mente de var kvalifisert til plassen i 67-kilosklassen, som også er vektklasse i OL.

Den endelige uttakskampen måtte avlyses fordi Jørgensen ble syk. Dermed må han opp i 72-kilosklassen for å konkurrere i Beograd i dag, mens Thoresen skal i aksjon lørdag.

OL I SIKTE: Morten Thoresen kan sikre Norge en plass i Paris-OL i 67-kilosklassen dersom han blir blant de fem beste i VM. Vis mer

– Det er spesielt for meg å ikke stille i 67 kg. Særlig når jeg har slått tre av de som er topp fem-rankede i verden før mesterskapet. Jeg mener jeg burde fått plassen, men samtidig har Morten levert. Dette er en unik situasjon for Norge, sier Jørgensen.

Vi må tilbake til duellen i 97 kilo mellom Felix Baldauf og Marthin Hamlet for noen år siden for å finne tilsvarende. Hamlet gikk etter hvert over til MMA, og siden da har Baldauf vært alene på toppen av vektklassen i Norge.

De fem beste til OL

– Det gjelder at bryteforbundet, Morten og jeg prater sammen slik at retningslinjene er klare fremover, mener Jørgensen.

Blir Thoresen blant de fem beste i VM vil Norge ha sikret seg OL-plass i den klassen i Paris til sommeren. Plassen er nasjonal og ikke personlig. Det betyr at det i teorien er Jørgensen som kan konkurrere i OL, selv om det er Thoresen som har kvalifisert.

Med andre ord kan det bli noen heftige dueller både på trening og i turneringer de kommende månedene. Det er også OL-kvalifiseringsstevner i april og mai neste år dersom Thoresen ikke gjør jobben i VM.

– Et godt nok VM for meg er å ta min første VM-medalje, slår Thoresen fast.