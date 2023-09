Ingebrigtsen med brutal debut på halvmaraton: – Brøt

Henrik Ingebrigtsen fikk et tøft møte med halvmaraton. Etter 15 kilometer avsluttet han løpet, til tross for at han før start uttalte «jeg kommer alltid til mål».

SLET: Henrik Ingebrigtsen. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 12:41 Oppdatert: 17.09.2023 13:45

Ingebrigtsen startet godt og lå an til en 61,40-fart etter fem kilometer, men måtte slakke ned etter hvert som kilometerne røynet på.

– Jeg slapp gruppen etter seks-syv kilometer. Etter det forsøkte jeg en stund, men jeg fant ut at jeg i alle fall måtte løpe halvveis. Så brøt jeg, sier Ingebrigtsen til NRK.

VG har forsøkt å nå Ingebrigtsen, men har foreløpig ikke lykkes i det.

Han hadde lovet familien å stoppe opp om han kjente noen tendenser til smerter i hamstringen, akillesen eller hælen – som han tidligere har slitt med. Og det gjorde han.

– I dag hadde jeg ikke energien. Det er vanskelig å levere på dette nivået hvis du ikke har det. Jeg har ikke trent spesifikt for dette, sier Ingebrigtsen, og understreker at han ikke skulle ta noe risiko.

Dermed kom ikke Ingebrigtsen seg i mål i debuten på halvmaraton, til tross for at han før start sa at han «kommer alltid til mål».

I tillegg til Henrik Ingebrigtsen, sto også to andre familiemedlemmer til start.

Kona Liva Børkja Ingebrigtsen deltok, og det gjorde også Henriks bror Kristoffer – som endte i mål på tiden 1:14:01.

NRKs kommentatorer Jann Post og Vebjørn Rodal fulgte København maraton hos NRK.

Post la merke til at tiden røynet på hos Ingebrigtsen:

– Det ser ut som han startet nedjoggingen tidlig, sa Post.

Zerei Kbrom Mezngi prøvde å ta Sondre Nordstad Moens norske rekord på 59:48, men lykkes ikke i det. Menzgi løp i mål på 13. plass med tiden 1:00:59.

Ei som derimot lykkes i å ta den norske rekorden på halvmaraton, var Karoline Bjerkeli Grøvdal.

NY NORSK REKORD: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp inn på 1:07:34 på halvmaraton i København. Vis mer

Grøvdal jaktet rekorden til Ingrid Kristiansen og klarte det med glans – om man skal forholde seg til offisielle tider. Tiden ble 1:07:34 og det holdt til en 6. plass.

– Det er den gjeldende offisielle norske rekorden, men den nest raskeste tiden løpt av en norsk kvinne, konstaterer NRKs kommentator Jann Post.

Den uoffisielle rekorden til Ingrid Kristiansen på distansen lyder 1:06:40, og har stått siden 1987, men den ble aldri kontrollmålt og er dermed ikke godkjent av det internasjonale friidrettsforbundet.

Den offisielle tiden til Kristiansen er 1:08:31, satt i 1989, og dermed slo Grøvdal Kristiansens tid.

– Hun viser sin klasse på gaten. Det er meget bra å bli nummer seks i dette selskapet, fortsetter Post.

Grøvdal fikk en egen hare på rekordforsøket, som satte en 66,40-fart.

– Spesielt på de gode dagene kommer fighterviljen frem. I løp der hun tar regien selv er hun god på å disponere løpene sine, sier NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Kenyanske Irine Cheptai vant på kvinnesiden.