TV 2: Klæbo får gå 15-kilometeren

Johannes Høsflot Klæbo bekrefter at han har fått klarsignal til å gå VM-distansen i Planica.

Johannes Høsflot Klæbo får det som han vil: Skistjernen får gå 15-kilometeren i Planica-VM.

13.02.2023 15:52 Oppdatert 13.02.2023 16:14

– Jeg er selvsagt glad for at jeg har fått muligheten. Det gir trygghet å vite at jeg kan forberede meg til også denne distansen, men om jeg går vet jeg ikke nå, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

Ifølge TV 2-ekspert Petter Northug blir detter Norges lag: Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Sjur Røthe. Hans Christer Holund har som tittelforsvarer friplass. Didrik Tønseth vrakes dermed fra distansen.

