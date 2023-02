Fjørtoft med Twitter-tirade mot norske IOC-topper: – Helt utrolig

Tidligere OL-forkjemper Jan Åge Fjørtoft (56) langer ut mot IOC, deriblant de norske medlemmene Kristin Kloster Aasen (62) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36).

IOC-KRITIKER: Viaplay-profil Jan Åge Fjørtoft forstår ikke hvordan norsk idrett kan tillate at to IOC-medlemmer sitter i NIF-styret.

04.02.2023

Det skjer etter at IOC åpner for å ta russiske utøvere tilbake i varmen før neste års OL i Paris. Norsk idrett er en tydelig motstander av dette.

Men i styret til Norges idrettsforbund (NIF) sitter også IOC-representantene Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Og da NIF-styret denne uken vedtok et tydelig nei til russisk deltagelse, så tok Jacobsen og Kloster Aasen hver sin protokollførsel:

«Det anbefales at Idrettsstyret følger med på og først tar stilling til resultatet av de pågående prosesser i det internasjonale idrettssamarbeidet, som man er en del av, når disse er avsluttet», uttrykte Kloster Aasen.

Uhrenholdt Jacobsen protokollførte at utøverkomiteen hun leder «følger på med de pågående prosesser i den internasjonale idrettsbevegelsen» og at komiteen vil forhøre seg blant norske utøvere når dette arbeidet er over.

På Twitter har tidligere fotballspiller og nå Viaplay-profil Jan Åge Fjørtoft tatt til tastaturet de siste ukene. For ti år siden jobbet han for å få OL til Norge.

«Kanskje IOC- medlemmene Uhrenholdt Jacobsen og Kloster Aasen skal være mer opptatt av når «krigen avsluttes» enn når «prosessene avsluttes», skrev han nylig.

Fjørtoft har gitt uttrykk for at han mener det er «helt utrolig» at den norske IOC-duoen støtter strategien til president Thomas Bach.

IOC-MEDLEMMER: Kristin Kloster Aasen (t.v.) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Han ønsker ikke å utdype meningene sine overfor VG, men viser til innleggene på Twitter.

Der delte Fjørtoft ut ros til Norges idrettsforbund og Berit Kjøll for sin tydelighet overfor Russland.

«Så er det godt å se at IOC – medlemmene Uhrenholdt Jacobsen og Kloster Aasen er uenig. Det viser galskapen med at IOC sitter i NIF sitt styre», fortsatte han.

Dette svarer de

Kloster Aasen ønsker ikke å kommentere Fjørtofts meldinger på Twitter, men sier følgende til VG om sin egen posisjon i NIF:

– Jeg forholder meg til de organisasjonsmessige strukturene, som til enhver tid eksisterer som grunnlag for mine styreverv.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er også konfrontert med Fjørtofts uttalelser på Twitter:

– Min rolle som leder av utøverkomiteen og medlem av IOCs utøverkomité har grunnlag i de representative strukturene i henhold til regelverket. Mine uttalelser i denne saken har vært på bakgrunn av min rolle som leder i av Utøverkomiteen, sier hun til VG.

Da norsk idrett jobbet for å få OL til Oslo i 2022, var Fjørtoft selv en entusiast og innleid som konsulent. Senere ble han lønnet rådgiver for Norges idrettsforbund under ungdoms-OL i 2016.

Og da Linda Hofstad Helleland – også hun en tilhenger av et OL i Oslo – ble visepresident i WADA, så var det med Fjørtoft som rådgiver. De to jobbet svært tett på IOC, som «eier» halvparten av WADA.

STEMTE JA: Jan Åge Fjørtoft under en OL-promotering i Oslo høsten 2013.

I dag har begge to snudd og er svært kritiske til IOC som organisasjon. Fjørtoft gir også uttrykk for at organisasjonen ikke bør være representert i styret til Norges idrettsforbund:

«IOC-medlemmene Uhrenholdt Jacobsen og Kloster Aasen sitter i NIF – styret!!! Nå er det på tide å skille norsk idrett fra den olympiske komité!!! Kan ikke la en organisasjon som IOC ha «full kontroll» over idretten vår» skrev han på Twitter nylig.

Da hadde fotballprofilen allerede merket seg en sak i VG, der Kloster Aasen tok Uhrenholdt Jacobsen i forsvar etter mediestormen den siste tiden:

«Når en IOC- medlem sier til en annen IOC- medlem at hun verdsettes i IOC – styret [...] Hadde nok ikke satt det øverst på CV-en», skrev Fjørtoft på sin Twitter-konto.

Der har 56-åringen 340.000 følgere.

Han reagerer kraftig på IOCs Russland-flørt, samtidig som Ukraina har antydet at de vil boikotte Paris-OL i 2024 dersom russerne kommer tilbake som såkalt «nøytrale» utøvere.

«IOC ønsker å «sette i gang en prosess med å få med russiske utøvere i Paris – OL-Ukraina sier at de da vil boikotte lekene Så basert på IOC sine verdier ….Russland med – Ukraina ute. Norske IOC-medlemmer: Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen: Hva mener de?» skrev han på Twitter denne uken.

NIF-TOPP: Generalsekretær Nils Einar Aas.

Derfor sitter IOC i NIF-styret

I NIFs lov heter det at IOC-medlemmer skal ha plass i idrettsstyret.

«Slik er det i alle nasjonale olympiske komiteer, og i idrettsorganisasjoner som den norske som fungerer som både idrettsforbund og olympisk komité, eksempelvis Danmark, Finland, Island, Tyskland og Nederland. På samme måte skal også norske styremedlemmer i Den internasjonale Paralympiske komité henhold til NIFs lov sitte i idrettsstyret», skriver generalsekretær i NIF, Nils Einar Aas, i en e-post til VG.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er foruten IOC-medlem også leder av NIFs utøverkomité. Denne komiteen har også rett på en plass i NIF-styret.