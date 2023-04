Lanserer stor satsing på breddefotball: – Vi skal ha med hele Trøndelag

Adresseavisen vil i år følge tettere med på breddefotballen i fylket enn noen gang. Det gjøres gjennom nysatsingen «Breddefotbaill».

Breddefotballen vil bli mer synlig i Adresseavisen. Her fra da Sverresborg og Strindheim møttes i en av de første kampene etter pandemien.

– Breddefotballen engasjerer utrolig mange i Trøndelag. De gangene vi skriver om breddefotball blir folk veldig glad for det. Det er et stort engasjement, og leserne våre vil ha mer av det. Det tar vi på alvor nå.

Det sier Aksel Murvold. Han er sportsjournalist og ansvarlig for Adresseavisens breddefotball-prosjekt. Murvold jobber med prosjektet på fulltid og har stor tro på at det kan slå godt an hos leserne.

Adressa-journalist Aksel Murvold leder satsingen på Breddefotbaill, og gleder seg til å finne de beste historiene fra fotballmiljøene i Trøndelag.

Etter en lengre planleggingsperiode ser han frem til å endelig komme ordentlig i gang:

– Jeg ser virkelig frem til å treffe folk, møte ildsjelene med de gode historiene og fange øyeblikket når et avgjørende mål scores på overtid. Det betyr akkurat like mye for dem som når Rosenborg scorer et mål som sender dem til Champions League.

Vil lage fotballfest

Adresseavisen vil i 2023 være tettere på breddefotballen i Trøndelag enn noen gang tidligere.

Det gjør avisen gjennom et nytt livestudio som kontinuerlig blir oppdatert med siste nytt fra bredden, en «fotballrobot» som legger inn resultater automatisk og enda flere artikler om de gode historiene som rører seg i trøndelagsfotballen.

I tillegg blir utvalgte kamper direktesendt på adressa.no i løpet av sesongen.

Joey Iversen, sønn av Steffen Iversen, er også å se i trøndersk breddefotball.

– Vi har et mål om å sende kamper som skaper engasjement og har en nerve i seg. Gjerne et lokaloppgjør, og så gjøre det hele til en stor fest i lokalsamfunnene.

Skal dekke hele Trøndelag

– Hvorfor engasjerer breddefotball så mye?

– Breddefotballen er et fristed som betyr mye for mange. Og så er den lokale tilhørigheten ekstremt viktig for folk, spesielt i distriktet. Dette vil vi få frem med satsingen vi nå gjør.

Derfor er planen å dekke hele Trøndelag. Det skal Murvold gjøre gjennom flere reiser ut til klubbene i distriktet for å fange de beste historiene.

– Vi ser at breddeklubbene har en sterk posisjon hos folk. Derfor er det viktig å passe på at dette ikke bare blir et trondheimsprosjekt, vi skal ha med hele Trøndelag, lover han.

Murvold erkjenner at avisas fotballdekning de siste årene i stor grad kun har handlet om toppen, særlig Rosenborg. Det vil Adresseavisen gjøre noe med.

– Dette gjør at vi kan bruke mer tid på de lagene vi ikke dekker godt nok fra før. Vi har masse å gå på når det gjelder alle andre klubber utenom Rosenborg.

Leverer referat for alle over 13 år

Den nevnte fotballroboten er teknologi som Adresseavisen får levert av NTB. Roboten vil fortløpende oppdatere resultater fra breddekampene, kort tid etter at kampene er ferdig.

– Den leverer referater på alle seriekamper for dem som er 13 år og eldre. Når du har scoret et viktig mål for laget ditt, så skal det være mulig å se det på adressa.no. Kanskje også er saken vinklet på nettopp din scoring.

Referatene vil automatisk komme her.

Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen allerede gått foran. Murvold ser til dem når han nå skal gjenskape suksessen i Trøndelag.

– Aftenbladet har lykkes veldig godt og er et stjerneeksempel for oss. De har skapt et stort engasjement i dekningsområdet sitt og gjort mange kule ting. Vi følger i deres fotspor og satser hardt på breddefotball - på vår måte.