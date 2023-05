RBKs første tap for sesongen: – Megaskuffende

RBK trodde de hadde tent et håp rett før slutt, men da VAR annullerte for offside var sesongens første tap et faktum.

03.05.2023 19:56 Oppdatert 03.05.2023 20:49

RBK-Brann 0–2 (se direktesending i vinduet øverst i saken)

– Vi er skuffet, selvfølgelig. Det er en fortjent seier til Brann. Vi kommer godt i gang og skaper litt i starten. Vi blir løpende mye etter i andre omgang. Det er megaskuffende, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til Adresseavisen etter kampen.