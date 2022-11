Northug selger Oslo-leiligheten

Petter Northug reiser så mye at han ikke ser noen grunn til å ta vare på leiligheten i hovedstaden.

Petter Northugs leilighet i Vika i Oslo er lagt ut for salg. Her er skikongen etter et rulleskirenn i Raufoss i sommer.

23 minutter siden

– Jeg legger ut leiligheten for salg fordi jeg er mye på farten og reiser mye både gjennom jobb og min egen langløpssatsing, sier Petter Northug til Adresseavisen.

36-åringen bekrefter at han selger leiligheten sin i Vika i Oslo.

Den 63 kvadratmeter store leiligheten har en prisantydning 7,2 millioner kroner.

– Med jobbing (for TV 2 og eget brand) og langløp, er jeg for lite hjemme til at jeg ser noen grunn til å ta vare på leiligheten, fortsetter Northug.

– Mer tid hjemme i Trøndelag

Den abdiserte skikongen varsler samtidig mer tilstedeværelse i Trøndelag fremover:

– Jeg vil også være litt mer i Trøndelag fremover. Så årsaken til salget er jobb, reisebelastning, skisatsing og mer tid hjemme i Trøndelag.

Northug vokste opp i Framverran i Mosvik, før han flyttet til Meråker for å fullføre videregående skole. Deretter flyttet han til Byåsen i Trondheim, før han i 2019 flyttet til Oslo.

Slik ser stua ut i leiligheten Petter Northug selger.

Ny skisatsing

36-åringen vant 13 VM-gull, to OL-gull og verdenscupen sammenlagt to ganger i sin aktive karriere.

I sommer etablerte Northug et nytt selskap arrow-outward-link som skal drifte et internasjonalt skilag. Allerede har han konkurrert for laget, som har fått navnet Team Northug. Under Toppidrettsveka uttalte han dette om egen langløpssatsing arrow-outward-link :

– Jeg skal helt sikkert gå en del Ski Classics-løp, men jeg får ikke gått alle på grunn av jobb.

Forventer stor interesse

Aktiv-megler Marius Aasen har fått jobben i å selge Northugs leilighet i Vika, et populært område som ligger på Oslos vestkant. Han forventer stor interesse når en av Norges største kjendiser nå skal selge boligen sin.

– Vi håper på mest mulig reell interesse. Det er alltid hyggelig med masse klikk på Finn-annonser og vi har ingenting imot det, men det er ikke alltid det bidrar til at de riktige menneskene kommer på visning. Men vi tror at det blir en større interesse enn normalt på grunn av at det er Petters leilighet.