Derfor byttet Henny Reistad drakt: – Jeg liker tallet

LJUBLJANA (VG) Etter fire år på landslaget er Henny Reistad (23) endelig der hun helst vil være. Klar for hovedrunden i EM. I trøye nummer 25.

FORNØYD: Henny Reistad trives best i drakt nummer 25 på banen. Nå har hun også favorittdrakten for Norge.

10. nov. 2022 09:53 Sist oppdatert 7 minutter siden

Reistad har spilt i drakt nummer 2 i sine fire første mesterskap for Norge arrow-outward-link .

– Det var et nummer jeg bare fikk utdelt. Jeg har ikke hatt noe imot 2. Men har hatt 25 ganske lenge i klubb. Helt fra aldersbestemte lag i Stabæk og videre til Vipers og Esbjerg. Det er 25 jeg tydeligvis skal være, mener hun.

– Hvorfor 25?

– Jeg liker tallet og estetisk sett at det er to siffer. Jeg har fått en personlig forbindelse til det. Det er ikke noe mer enn det, svarer hun.

– Hva er estetikken i det?

– Det er litt tullete selvsagt. Men jeg tenker på det når jeg ser bilder av meg selv. Jeg er mer komfortabel å se meg selv i 25 enn nummer 2, forklarer hun.

Norges nummer 25 er helt sikkert et hett tema når Sverige-trener Tomas Axner forbereder den neste EM-matchen lørdag kveld. Henny Reistad har startet EM skarpt med arrow-outward-link 15 mål i gruppespillet.

– Vi finner stadig flere knagger å henge ting på, sier Reistad om det stadig bedre norske spillet i mesterskapet. Hun er veldig fornøyd med at Norge etter problemer før pause mot Ungarn tirsdag hadde avgjort kampen etter 45 minutter.

– Veldig deilig og bra gjort etter en sånn 1. omgang, beskriver nøkkelspilleren.

Fakta Norges draktnumre 1 Marie Davidsen, 3 Emilie Hegh Arntzen, 5 Ragnhild Valle Dahl, 6 Maren Aardahl, 7 Stine Skogrand, 9 Nora Mørk, 10 Stine Bredal Oftedal, 11 Malin Aune, 12 Silje Solberg-Østhassel, 14 Kristine Breistøl, 15 Vilde Ingstad, 16 Katrine Lunde, 22 Kristina Novak, 25 Henny Reistad, 26 Emilie Hovden, 27 Amalie Næs Andersen, 30 Anniken Wollik, 33 Thale Rushfeldt Deila, 46 Ane Cecilie Høgseth. Vis mer

Fotballforbundet måtte gå en runde da Erling Braut Haaland ønsket å overta Alexander Sørloths nummer 9 – trøyen som lenge har vært forbundet med toppspissen i fotball.

– Det blir jo også litt varemerket vårt. Det derfor jeg ønsker det på landslaget også. Jeg liker at 25 forbindes meg, men det er ikke ekstremt viktig. Da hadde jeg prøvd å bytte tidligere, sier visekapteinen som stadig får en større rolle i landslaget.

I Reistads fire første mesterskap har Thea Mørk og Kristine Breistøl lagt beslag på Reistads favoritt. Men nå har Breistøl skiftet til nummer 14 på landslaget – nummeret hun også spiller med i Esbjerg.

Også Henny Reistads kjæreste Aksel Horgen spiller med et høyt nummer i klubben Bjerringbro-Silkeborg. Han har det samme nummeret som Reistad i sin tid hadde på juniorlandslaget: 22.

– Han har et flott nummer, ler hun.

NY NUMMER 6: Maren Aardahl har fått nytt draktnummer.

Maren Aardahl har også fått ny drakt. Hun har overtatt nummer 6. Drakten Heidi Løke i mange år herjet i for Norge.

– Jeg var litt i tvil om jeg skulle ønske trøye nummer 6 etter som det er Løkes nummer. Det er ikke så lenge siden hun var i landslaget og hun har fortsatt ambisjoner, sier Aardahl, som stadig har fått mer spilletid etter å slitt med en skade i lår/lyske siden 15. oktober.

Hun spiller med nummer 3 i klubblaget Odense. Det er favoritten. Men den har Emilie Hegh Arntzen for Norge. Dermed ganget Aardahl 3 med to. 6 er det samme nummeret som hun tidligere har brukt på landslaget i beachhåndball.

– Det åpnet seg en mulighet for å ta nummer 6 og den grep jeg, forklarer hun.

Fakta Slik spilles mellomrunden Norge møter Sverige lørdag (20.30), Slovenia mandag (18.00) og Danmark onsdag (20.30) De to beste lagene går videre til semifinale fredag 18. november. Vis mer

Prosessen med skifte av nummer har vært ledet av landslagets teamadministrator.

Trøyenumrene i håndball er langt fra like bundet til roller som i fotballen, men det er tradisjon for at nummer 1, 12 og 16 er keepertrøyer. Katrine Lunde debuterte med nummer 16 på ryggen for 20 år siden og har fortsatt det samme nummeret 332 landskamper senere.

Nora Mørk (9) og Stine Bredal Oftedal (10) har spilt med samme nummer siden 2014 på landslaget. Lagkapteinens trøye nummer 10 har vært det vært knyttet en viss prestisje til.

Den har siden håndballjentenes gjennombrudd i 1986, gått fra Ingrid Steen via Trine Haltvik og Gro Hammerseng-Edin til Bredal Oftedal.