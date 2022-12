Full politiker-krangel om norske «FIFA-krav»: – Pinlig

Anette Trettebergstuen (Ap) anklages for å skrote den forrige regjeringens plan om å stille krav til demokrati og mangfold i idrettsorganisasjoner som vil ha norsk statsstøtte. Kulturministeren kaller angrepet for «pinlig» og ber kritikerne ta juleferie.

LOVER Å LEVERE LISTE: Kulturminister Anette Trettebergstuen vil presentere en liste over konkrete kriterier som må være på plass i idrettsorganisasjoner som ønsker norsk statsstøtte. Til høyre er FIFA-president Gianni Infantino og sjeik Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani.

Anders K. Christiansen, VG

10 minutter siden

For mens Høyre og Venstre mener statsråden tar en U-sving, så hevder Trettebergstuen at det ikke finnes noen uenighet i denne saken.

Vi skal komme tilbake til det.

Først hopper vi snaut fire år tilbake i tid:

Mer demokrati og åpenhet. Godt styresett og flere kvinner i sentrale posisjoner. Det var blant kravene høyresiden i norsk politikk stilte til internasjonal idrett i mars 2019.

Partiene hadde flertall på Stortinget, og regjeringen ble bedt om å utrede hvilke krav som bør innfris for at internasjonale idrettsorganisasjoner skal kunne søke om norsk statsstøtte.

Planene har potensial til å spenne bein på planene om et fremtidig OL i Norge, eller et arrangement i FIFA-regi på norsk gress.

Problemet er bare dette:

Norge fikk i fjor høst ny regjering, og i en sylfersk budsjettproposisjon påpekes det at forslaget i sin tid ble fremmet av Høyre, Venstre, Krf og Fremskrittspartiet.

Samt at det bør legges i skuffen:

«Disse partiene har i dag 68 av i alt 169 representanter på Stortinget. Med dette som utgangspunkt er det ikke lenger flertallsgrunnlag for dette vedtaket på Stortinget» heter det.

På Stortinget reagerer Grunde Almeland (V) og Linda Hofstad Helleland (H) sterkt:

– At en statsråd fra Arbeiderpartiet er opptatt av å stå skulder til skulder med FIFA og IOC er fullstendig uforståelig. Det pågår akkurat nå et fotball-VM i Qatar der sentrale menneskerettigheter blir satt til side. Der man savner likeverd og likestilling. Og så velger Anette Trettebergstuen å gjøre dette? sier Helleland.

KRITISKE: Linda Hofstad Helleland (H) og Grunde Almeland (V) sitter på Stortinget for hvert sitt oposisjonsparti.

Hun mener kulturministeren «ruller ut den røde løperen for FIFA og IOC».

– Regjeringen sier her at Norge ikke er opptatt av mer åpenhet og demokrati i idretten. Dette er som si «Kjør på som dere alltid har gjort, og lykke til videre». Det er totalt uforståelig, sier Høyre-politikeren.

Grunde Almeland påpeker hvordan VM i Qatar på nytt har aktualisert temaet.

Venstre-politikeren kaller timingen for skrekkelig:

– Staten må være tydelig overfor disse organisasjonene. Det krever tydelige kriterier som gir forutsigbarhet, og som viser folk hva slags standarder vi har i Norge. Det vil også være et bidrag inn i debatten internasjonalt, sier han.

Statsråden uenig

Kulturminister Anette Trettebergstuen er ikke imponert. Hun understreker hvordan antidoping var en del av vedtaket i 2019.

Der ønsket Arbeiderpartiet at regelverket til Verdens Antidopingbyrå (WADA) skulle være en del av ordlyden, men uten å møte forståelse.

– Nå tror jeg Helleland og Almeland trenger juleferie, for her er det ingen uenighet om sak, utover at vi også ønsker å ha inn tydeligere antidopingkrav. Hadde de oppdatert seg på hva innstillingen var i denne saken, ville de visst at eneste forskjellen på vårt og deres forslag var at vi ville ha med leddsetningen «som oppfyller kriteriene til WADA-koden når det gjelder dopingarbeid». Det sa Venstre og Høyre nei til, sier statsråden.

– Selvfølgelig skal vi ha strenge kriterier, som må innfris hvis Norge skal gi penger til et internasjonalt mesterskap, som da også vil inkludere antidoping, tilføyer hun.

– Så det kommer en liste med konkrete krav?

– Ja.

KONTROVERSIELT VM: Homofili er forbudt i Qatar. Denne banestormingen fant sted under Portugals kamp mot Uruguay.

Aksepterer ikke svaret

Helleland og Almeland varsler likevel at kulturministeren må svare for seg i Stortinget.

– Jeg tror Trettebergstuen tok juleferien sin litt for tidlig og nå innser at det har skjedd et arbeidsuhell. Dersom hun nå snur og likevel signaliserer at hun vil følge opp vedtaket, regner jeg med hun trekker forslaget om oppheving i Stortinget og redegjør for sitt nye syn i debatten som finner sted 16. desember, sier Grunde Almeland (V).

– At WADA-koden oppfylles tar vi som en selvfølge, hvis ikke vil ikke mesterskap kunne gjennomføres i Norge. Vi ønsker oss en idrettsminister som engasjerer seg i idretten og som benytter muligheten Norge har til å bidra til endring av et internasjonalt idrettsystem som er lukket og lederne er mer opptatt av å beskytte hverandre «enn idrettens kjerneverdier», mener Helleland.

– Dere vedtok denne kravlisten i mars 2019, og regjeringen Solberg satt helt til oktober 2021. Hvorfor gjorde dere ingenting selv på to og et halvt år?

– I den perioden håndterte vi blant annet pandemien. De aller mest akutte utfordringene ble prioritert, sier hun.

Helleland har selv bakgrunn som kulturminister.

– Men fra mars 2019 gikk det et helt år før Norge ble stengt ned på grunn av pandemien?

– Det er riktig og der kan jeg ta selvkritikk. Vi burde fått satt i gang dette før vi gikk av. Men vi trodde at arbeidet ville fortsette uavhengig av regjering, sier hun.

TUFTET PÅ MIGRANTER: 90 prosent av befolkningen i Qatar er fremmedarbeidere, som lever på lave lønninger.

Negativt for OL i Norge

Samtidig som fotball-VM pågår i Qatar, fortsetter Norges Idrettsforbund arbeidet med å undersøke interessen for et nytt OL i Norge.

– Det kulturministeren nå gjør er veldig lite klokt overfor idretten. Viljen til å støtte et vinter-OL forsterkes ikke av dette. Dette er ikke godt nytt for idretten i så måte, mener Linda Hofstad Helleland.

Hun stiller seg spørsmål om hvorvidt IOC eller NIF har vært pådrivere for det som nå skjer. Det avviser både kommunikasjonssjef Finn Aagaard i NIF og styremedlem i IOC, Kristin Kloster Aasen.

– Mye av skepsisen til OL handler om IOC som organisasjon. Den skepsisen kan man rydde av banen, blant annet ved å sette noen kriterier. Altså noen minimumsstandarder. Det går regjeringen nå bort fra, sier Grunde Almeland.

KJENNER IKKE TIL IOC-INVOLVERING: Det sier styremedlem i IOC, Kristin Kloster Aasen.

– Pinlig

Han leder kulturkomiteen på Stortinget, representer Venstre og sitter på høyresiden av norsk politikk.

Langs den andre aksen befinner kulturminister Anette Trettebergstuen seg. Hun minner VGs lesere på hvordan norsk idrett inngikk en avtale med diktaturet i Beijing - på Solberg-regjeringens vakt:

– Helleland bommer grovt. Og med tanke på at det kommer fra den statsråden som dytta idretten til å inngå en idrettsavtale med Kina, blir angrepet ekstra pinlig, mener statsråden.