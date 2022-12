Ikke rart Klæbos kjæreste ser betenkt ut

17. des. 2022 18:25 Sist oppdatert nå nettopp

På plass i Sveits: Pernille Døsvik følger kjæresten Johannes Høsflot Klæbo i Davos denne helga.

KOMMENTAR: På julaften sitter Pernille Døsvik hjemme i Trondheim med dårlig samvittighet. Samtidig har hun lært at du blir ikke best i verden om du følger flokken.

DAVOS: Det begynte på ungdomsskolen. Johannes Høsflot Klæbo hadde allerede da en plan om å bli verdens beste langrennsløper. Derfor passet det dårlig med smitte fra syke klassekamerater.

– Mamma var veldig tydelig på at jeg ikke kunne slippe skolen, så da handlet det bare om å ha et godt forhold til læreren, spørre om jeg kunne sitte på et annet sted i rommet for ikke å bli syk, forklarer Klæbo.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn