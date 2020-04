KRISTIANSAND: – Jeg synes det er ganske utrolig at vi klarer det. Jeg er veldig glad for at styret kom fram til den beslutningen, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Administrasjonen hadde vært permittert i 80 prosent siden påske, før styret tirsdag kveld kom fram til å sende den tilbake i full jobb fra 1. mai.