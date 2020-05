– Det er slike dager som gjør det veldig ok å holde på med dette. Det var en opplevelse både for Juliano og for oss. Dette betydde mye, sier Noralf P. Brækken.

Tre år etter sitt siste totalisatorløp, leverte hesten Juliano Rags et oppløp det luktet svidd av på svenske Rättvik travbane fredag.