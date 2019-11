Troms Idrettskrets og Norges Håndballforbund Region Nord er involvert for å løse konflikten i Bravo, som kan føre til at deler av to aldersbestemte guttelag forlater klubben.

For tre uker siden trakk Carmen Rueda, trener for et av jentelagene, seg. I tillegg meldte foreldrekontakt, dugnadsansvarlig og tre av det nevnte lagets spillere overgang til byrival Tromsø Håndballklubb (THK).