Bislett Games kan ikke arrangeres som vanlig, og derfor lanserer de «Impossible Games» på Bislett 11. juni, med både norsk og internasjonal deltagelse.

Det opplyser stevnedirektør Steinar Hoen i en pressemelding.

– Du har to muligheter. Du kan resignere eller se på mulighetene, sier Hoen.

Sendes på NRK

Hoen sier i pressemeldingen at de har hatt en god dialog med Oslo kommune og smittevernoverlegen i Oslo. De har gitt aksept for konseptet som skal ligge godt innenfor regjeringens smittevernkrav.

– Utøverne er sultne på konkurranser. Og vi ønsker å gi dem et tilbud på øverste hylle. De har tent på opplegget, og jeg er veldig takknemlig for at de stiller opp og støtter oss i denne dugnaden. Dessverre umuliggjør smittevernreglene at vi kan ha publikum på stadion. Vi lover å gjøre vårt beste for å lage et glimrende stevne for utøverne og et godt TV-show for publikum, fortsetter Hoen i pressemeldingen.

En time av arrangementet vil bli sendt direkte på NRK.

Warholm sikter mot verdensrekord

Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal har takket ja til å delta. Det samme har det svenske stavhoppvidunderet Mondo Duplantis. Ingebrigtsen-brødrene skal også være positive, ifølge Hoen.

Den franske stavhopperen Renaud Lavillenie er også blant dem som skal konkurrere. Han vil imidlertid ikke befinne seg på Bislett, men i sin egen hage. Han blir med andre ord med via nett.

Utøverne vil konkurrere alene og i par. Karsten Warholm sikter blant annet på å slå verdensrekorden på 300 meter hekk. Utendørs er den på 34.48. Warholm har løpt på 34.26 innendørs.

Det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics, støtter arrangementet med 50.000 dollar. Hele dette beløpet skal gå til premiepenger, forteller president Sebastian Coe.

Karsten Warholm har allerede uttrykt at han vil donere en eventuell pengepremie til formål som går til bekjempelse av koronaviruset.

Diamond League har vært nødt til å utsette mange stevner denne våren på grunn av koronakrisen, og torsdag kom nyheten om at konkurransene i Eugene (7. juni) og Paris (13. juni) også utsettes på ubestemt tid.