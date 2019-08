HAMAR: Verdens- og europamesteren fosset fra konkurrentene fra første hekk, og allerede ved nummer to var han omtrent alene i TV-bildet.

I mål stoppet klokken på 47,43 og Warholm hadde igjen levert et toppløp.

Tidligere i sommer satte han ny europarekord, da han løp på 47,12 i London.

– Det er nesten bare å dele ut kongepokalen, utbørt NRK-kommentator Jann Post.

Vidar Ruud / Scanpix

De 13 stegene

Warholm selv var mest fornøyd med at han greide noe han aldri har greid før, heller ikke i London:

Han holdt seg på 13 steg mellom hver hekk.

– Jeg er litt i ekstase over å klare det for første gang. Jeg har mast på det lenge, dere har mast på det lenge og nå deler vi øyeblikket her, sa han i pressesonen etter å ha kvalifisert seg også til lørdagens finale på 400 flatt.

– 13 steg – er det en ny standard?

– Forhåpentlig er det en ny standard. Vi har jobbet mye mot det. For hvis det sitter sånn som det gjør nå, så er det enormt bra. Det er ikke sikkert det blir en standard alltid. I dag åpnet jeg litt romslig, og hadde mye igjen på slutten.

Han mener at forholdene i den stekende solen på Hamar var med på å hjelpe han til å kunne legge opp løpet slik for første gang i karrieren.

– Jeg visste det var medvind på slutten, så jeg prøvde å utnytte forholdene. Det mener jeg er en del av å bygge rutine, å kunne springe bra i alle vindforhold. Jeg er veldig fornøyd. Det er en milepæl i karrieren min. Vi har snakket om det her i jeg vet ikke hvor mange år.

Iuel: – Det er så sykt

Amalie Iuel, som i likhet med Warholm trenes av Leif Ove Alnes, tok gull på kvinnenes 400 meter hekk.

Hun løp inn til mesterskapsrekord på 56,08, men var et stykke bak sesongbeste.

– Det er alltid gøy å prestere i et NM. Å få mesterskapsrekorden var veldig moro.

Mest imponert var hun over de tretten stegene per hekk lagkameraten gjorde. Selv løper hun 15 steg mellom hver hekk til åttende hekken, for å så gå opp til 16.

– Det er så sykt. Han har aldri før gjort det i en konkurranse, så det er så vilt. Det er ikke mange i verden som har gjort det før. Det er svært sjeldent du ser det, sier hun.

I London holdt Warholm 13 steg mellom hver hekk tidlig i løpet, men utover ble det flere.

– 13 steg hele veien er nøkkelen til verdensrekord, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Vidar Ruud / Scanpix

Vil ikke innkassere kongepokalen

Karsten Warholm har vunnet kongepokalen de fire siste årene. Med fredagens gull la han et godt grunnlag for å kjempe om nummer fem på rad.

At han allerede har innkassert pokalen, vil han derimot ikke gå med på.

– Det var en som sa at jeg hadde delt ut kongepokalen til meg selv, men det har jeg faktisk ikke gjort. Det jeg sa var at om noen, og det står jeg for å ha sagt, slår den prestasjonen så fortjener de den. Jeg har lagt listen som en kongepokal fortjener. Om noen slår det, så skal jeg være den første til å gratulere.

Fredagens gull var hans femte på distansen, og hans 13. totalt.

Sølvet gikk til 18 år gamle Andreas Haara Bakketun, etter at han løp inn på 50,97. Det var under Warholms rekord på distansen da han var junior.