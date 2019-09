Vipers-treneren om Molde-talentet: - Sikker på at hun blir landslagsspiller

Moldes toppscorer sist sesong gikk til storklubben i Kristiansand i sommer. Nå skal rutinerte Gjekstad gjøre henne enda bedre.

– Ragnhild er først og fremst en bra skytter med god fysikk. Hun er en sterk forsvarsspiller. Nå har hun kommet ned til oss, og trener hardt for å komme inn i spillet vårt. Det er ikke bare lett, for det er mye nytt. Men vi ser allerede nå at det kommer til å bli en god forsterkning for oss. Hun kommer bare til å bli bedre og bedre, det føler jeg meg helt sikker på, sier Gjekstad til Rbnett.