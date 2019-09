Franskmannen satte inn et lite rykk før mål og vant med to sekunder.

Bak ham spurtet hviterusseren Aleksander Riabusjenko inn til andreplass, mens Kristoff ble nummer tre etter en tøff bakkespurt mot lagkameraten.

– Jeg hadde et håp om seier, men Démare er god i slike motbakkeavslutninger og det var i hardeste laget for meg. Jeg stivnet godt på slutten, men tredjeplass i en slik hard avslutning tar jeg med som et positivt resultat, sier Kristoff til procycling.no.

Dette er andre gang denne uken at Kristoff kommer på pallen.

Onsdag spurtet han inn til seier på den første etappen av rittet. På en tempoetappe senere på dagen gikk han i bakken og mistet sammenlagtledelsen. Torsdag klarte ikke nordmannen å blande seg inn i seierskampen. Han ble til slutt nummer 12.

En rekke andre nordmenn er også med i Slovakia rundt. Martin Bugge Urianstad var fredag i brudd, men det holdt ikke helt inn. Nest beste nordmann ble Torjus Sleen på 15.-plass.

Yves Lampaert fra Belgia beholder sammenlagtledelsen etter en femteplass fredag.

Rittet avsluttes lørdag.