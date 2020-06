Walltin ferdig i Niso – Hanstveit blir ny sjef for spillerforeningen

Den mangeårige Niso-lederen Joachim Walltin blir generalsekretær i den internasjonale fotballspillerforeningen Fifpros europeiske avdeling fra 1. august.

Erlend Hanstveit blir ny Niso-sjef. Ørjan Deisz

Walltin har vært forbundsleder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso) siden 2009. Han erstattes av den tidligere Brann-spilleren og nåværende Niso-nestlederen Erlend Hanstveit når han bytter jobb.

– Det blir en spennende utfordring, og jeg synes det er god timing å gi seg etter ti år som leder i Niso. Med «go» fra familien i tillegg, så var det naturlig å søke på jobben etter å ha sittet i styret der i fem år allerede, sier Walltin til VG, som først meldte om hans nye jobb.

Joachim Walltin blir generalsekretær i spillerorganisasjonen Fifpro. Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Fifpro har 63 medlemsland, 30 av dem fra Europa. Walltin skal bidra til å gi forbundet støtte opp mot store forbund som Fifa og Uefa.

– Det er en stor tillitserklæring til Joachim at han får denne muligheten. Alle vi i Niso ønsker Joachim lykke til, og vi er glade på hans vegne. Joachim har en stor del av æren for utviklingen Niso har hatt, og vi som er igjen, skal forvalte dette videre, sier Hanstveit.

39-åringen fra Osterøy har 316 kamper som Brann-spiller. Etter at han la opp for fem år siden, er han blitt værende i klubben som trener for Branns gatelag, et tilbud til mennesker med rusproblemer. I tillegg har han arbeidet med et forskningsprosjekt for spillernes interesseorganisasjon.