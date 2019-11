Stine Skogrand har sydd sammen et VM-opplegg som skal passe henne og sønnen Adam utmerket. Så langt er alt bra med dem i Japan.

– Mamma (Elisabeth) er med. Vi har ordnet det slik at hun er med her til og med den andre kampen (mandag). Så det fungerer veldig bra, sa Skogrand etter at Norge torsdag spilte 19–19 mot Montenegro i en siste testkamp før mesterskapet, sier Herning-Ikast-spilleren.