Franskmann knuste resten og tok den gule trøyen: – Han er «crazy»

3. etappe, Binche – Épernay (215 km)

Spenningen tok seg voldsomt opp med rundt 20 kilometer igjen på etappen inn mot Épernay nordøst i Frankrike.

Rytterne skulle da opp klatre opp to tredjekategorier. Det ble for tøft for en rekke ryttere. Deriblant Mike Teunissen i den gule ledertrøyen.

Fakta: Sykling: Tour de France mandag Etapperittet Tour de France på sykkel mandag, verdenstouren (27 av 38):: 3. etappe, 215 km Binche (Belgia) – Épernay: 1) Julian Alaphilippe, Frankrike (Quick-Step) 4.40.29, 2) Michael Matthews, Australia 0.26 min. bak, 3) Jasper Stuyven, Belgia (Trek) samme tid, 4) Greg Van Avermaet, Belgia (CCC) s.t., 5) Peter Sagan, Slovakia (Bora) s.t., 6) Matteo Trentin, Italia (Michelton-Scott) s.t., 7) Sonny Colbrelli, Italia (Bahrain-Merida) s.t., 8) Xandro Meurisse, Belgia (Wanty) s.t., 9) Wout Van Aert, Belgia (Jumbo-Visma) s.t., 10) Thibaut Pinot, Frankrike (FDJ) s.t. De norske: 26) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) s.t., 94) Odd Christian Eiking (Wanty) 9.26 min. bak, 150) Sven Erik Bystrøm (UAE) 13.58, 153) Vegard Stake Laengen (UAE) s.t., 158) Alexander Kristoff (UAE) s.t., 171) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) s.t. Sammenlagt: 1) Alaphilippe 9.32.19, 2) Van Aert 0.20 min. bak, 3) Steven Kruijswijk, Nederland (Jumbo-Visma) 0.25, 4) George Bennett, New Zealand (Jumbo-Visma) s.t., 59 Matthews 0.40, 6) Egan Bernal, Colombia (Ineos) s.t., 7) Geraint Thomas, Storbritannia (Ineos) 0.45., 8) Enric Mas, Spania (Quick-Step 0.46, 9) Van Avermaet 0.51, 10) Wilco Kelderman, Nederland (Sunweb) s.t. De norske: 35) Edvald Boasson Hagen 1.19, 108) Eiking 11.18, 130) Kristoff 14.55, 131) Laengen s.t., 132) Bystrøm s.t., 163) Jansen 17.02. Rittet avsluttes i Paris søndag 28. juli. (©NTB)

Den franske helten Julian Alaphilippe rykket fra resten 15 kilometer før mål.

– Han er ikke bare ellevill. Han er «crazy», kommenterte TV2s Christian Paasche da han rykket.

Edvald Boasson Hagen og et mindre hovedfelt jaktet franskmannen. De nærmet seg stadig, men sekundene var akkurat på Alaphilippes side.

Han krysset mållinjen alene og kunne juble for både etappeseier og den gule trøyen 26 sekunder foran resten.

– Etter å ha sjekket løypen grundigere i går, så jeg at det var helt på kanten av hva jeg kan klare. Jeg hang med, men ikke noe mer enn det. Det gikk ikke, men det er flere dager heldigvis, sier Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

– Det er imponerende (av Alaphilippe). Det er ikke noe annet å si. Det var en hard løype på slutten. Det gikk fort hele dagen, sier nordmannen som til slutt ble nummer 26.

De andre norske ble kjørt av i den tøffe avslutningen.

Fakta: Tour de France 2019 Periode: 6. juli til 28. juli Start i Brussel og målgang i Paris Rittet: 21 etapper (7 flate, 5 kuperte, 7 klatreetapper, 1 tempoetappe og 1 lagtempo) Distanse: 3480 kilometer Lengste etappe: 230 km (Velfort-Chalon-sur-Saône, 7. etappe) Høyeste punkt: 2770 meter over havet (Col d’Iseran, sørøst for Val d’Isere i alpene) Antall ryttere: 176 (22 lag med 8 ryttere) Støtteapparat: 450 lagledere, småsjefer, mekanikere og sjåfører Logistikk: 180 trailere og lastebiler som frakter arrangementet rundt i Frankrike, 400 som jobber for arrangøren, 100 ansatte i Amaury som eier og arrangerer, 10 leger og 7 sykepleiere, Media: 2000 journalister. 94 TV-stasjoner og 68 radiostasjoner sender. 500 personer er involvert i TV-produksjonen av rittet. Kilde: Amaury Sport Organisation

– Jeg er målløs

Det var en svært glad vinner som møtte pressen like etter målgang.

– Jeg planla ikke å gå solo. Jeg er målløs. Jeg skjønte ikke hva som skjedde med meg. Jeg visste denne etappen passet meg og jeg klarte å unngå fall og kræsj, sier Alaphilippe ifølge BBC.

– Jeg følte meg så bra. Jeg akselererte i stigningen, men jeg trodde ikke jeg skulle få gå alene, sier han.

Franskmannen ble av mange trukket frem som en av forhåndsfavorittene på etappen.

– Jeg ga alt. Jeg hørte jeg var 30–40 sekunder foran. Det er vanskelig å møte forventningene som favoritt. Jeg klarte det, jeg er glad, sier han.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Sammenlagtkanoner slet

Avslutningen viste seg også å bli svært tøff for en rekke av kandidatene til å vinne Tour de France.

Både fjorårets vinner Geraint Thomas og det danske håpet Jakob Fuglsang tapte noen sekunder.

– Det var ikke 100 prosent i dag. Jeg var på hjulet til Thomas de siste meterne og da ble det en liten luke, sier Fuglsang i et intervju vist på TV 2.

22-åringen Egan Bernal, regnet av mange som den største favoritten av dem alle, var fem sekunder foran duoen og en rekke andre kanoner.

Romain Bardet, Steven Kruijswijk, Adam Yates, Vincenzo Nibali, Richie Porte og Nairo Quintana var blant sammenlagtfavorittene som tapte fem verdifulle sekunder til Bernal.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Fem mann i brudd

Tidlig på mandagens etappe ble det etablert et brudd bestående av fem ryttere. Avstanden ned til hovedfeltet var opp mot fem-seks minutter på det meste.

Drøye 40 kilometer før mål stakk Tim Wellens fra resten av utbryterne, men fikk det tøft inn mot avslutningen i Épernay. Likevel fikk han nok poeng til å ikle seg klatretrøyen på tirsdagens etappe.

De norske rytterne holdt seg kontrollert i hovedfeltet gjennom hele dagen. Amund Grøndahl Jansen var den mest eksponerte på TV-bildene. Han lå i front sammen med resten av Team Jumbo-Visma og kontrollerte tempoet under store deler av etappen.

Første drøye 20 kilometer før mål ble det spenning, der Alaphilippe trakk det lengste strået.