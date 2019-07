Kristoff få centimeter unna seier – massespurt endte med italiensk jubel og bråk i målområdet

4. etappe, Reims – Nancy (213,5 km)

Alexander Kristoff var det store norske håpet på den fjerde etappen i årets Tour de France.

På den flate etappen inn til Nancy ble det tidlig etablert et brudd. Mot slutten holdt derimot hovedfeltet et høyt tempo og tok igjen utbryterne med rundt 16 kilometer igjen.

Dermed endte det i en massespurt. Kristoff lå i en fantastisk posisjon.

– Kom igjen da, kom igjen da! utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

Men det holdt akkurat ikke for Kristoff. Nordmannen ble nummer to.

– Det var så vidt at jeg ikke hadde det. Jeg er nok et lite hakk under, men i dag var jeg nærme, sier Kristoff til TV 2 etter målgang.

Italienske Elia Viviani vant etappen. Det var 30-åringens første seier i Tour de France noensinne.

– Jeg er veldig glad. Jeg har en seier i Giro d'Italia og Vuelta a España. Nå har jeg også en seier i Tour de France. Det betyr mye for meg, sier vinneren i et intervju vist på TV 2.

Fakta: 4. etappe, 213,5 km Reims – Nancy: 1) Elia Viviani, Italia (Deceuninck-Quick Step) 5.09.20, 2) Alexander Kristoff, Norge (UAE Emirates) samme tid, 3) Caleb Ewan, Australia (Lotto Soudal) s.t., 4) Peter Sagan, Slovakia (Bora) s.t., 5) Dylan Groenewegen, Nederland (Jumbo-Visma) s.t., 6) Mike Teunissen, Nederland (Jumbo-Visma), 7) Giacomo Nizzolo, Italia (Dimension Data) s.t., 8) Jasper Stuyven, Belgia (Trek) s.t., 9) Michael Matthews, Australia (Sunweb) s.t., 10) Christophe Laporte, Frankrike (Cofidis) s.t. Øvrige norske: 21) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) s.t., 85) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) s.t., 98) Odd Christian Eiking (Wanty) s.t., 138) Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) 1.17 min. bak, 139) Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates) s.t. Sammenlagt: 1) Julian Alaphilippe, Frankrike (Deceuninck-Quick Step) 14.41.39, 2) Wout Van Aert, Belgia (Jumbo-Visma) 0.20 min. bak, 3) Steven Kruijswijk, Nederland (Jumbo-Visma) 0.25, 4) George Bennett, New Zealand (Jumbo-Visma) s.t., 5) Matthews 0.40, 6) Egan Bernal, Colombia (Ineos) s.t., 7) Geraint Thomas, Storbritannia (Ineos) 0.45, 8) Enric Mas, Spania (Deceuninck-Quick Step) 0.46, 9) Greg Van Avermaet, Belgia (CCC) 0.51, 10) Wilco Kelderman, Nederland (Sunweb) s.t. Norske: 34) Boasson Hagen 1.19, 99) Eiking 11.18, 116) Kristoff 14.49, 134) Laengen 16.19, 135) Bystrøm s.t., 152) Jansen 17.02. Rittet avsluttes i Paris 28. juli. (©NTB)

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Bråk etter målgang

Etter målgang ble det kaos i målområdet. Danske Michael Mørkøv havnet i klammeri med en fotograf. Foreløpig er det ukjent hva som forårsaket bråket.

Da TV 2 snakket med Kristoff sekunder etter annenplassen måtte de avbryte intervjuet, så at Kristoff ikke skulle falle over ende. Kristoff ble tydelig dyttet i folkekaoset.

– Take it easy, f*ck off! smalt det fra Kristoff mot fotografene som hadde omringet vinner Viviani noen meter bortenfor.

– Det er fullt kaos. Det er alt for trangt til så mange folk og så mange ryttere, sa TV 2s reporter Sindre Olsen på stedet.

Edvald Boasson Hagen var spurtopptrekker for lagkameraten Giacomo Nizzolo. Italieneren ble nummer syv.

Resten av de norske fikk en rolig og kontrollert dag i hovedfeltet.

– Et halvt hjul unna

Avslutningen ble svært hektisk. Kristoff lå på hjulet til lagkamerat Jasper Philipsen før han åpnet spurten noen hundre meter før mål.

– Jeg tror det var mindre enn et halvt hjul. Jeg så at jeg tapte, men det var ikke mye, sier Kristoff.

– Jasper gjorde en kjempebra jobb. Han gjorde alt perfekt, og alt var opp til meg. Jeg kjører mot verdens raskeste ryttere og visste det ville være vanskelig å slå dem, men i dag var jeg nære, sier han.

Caleb Ewan ble nummer tre.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Fakta: Tour de France 2019 Periode: 6. juli til 28. juli Start i Brussel og målgang i Paris Rittet: 21 etapper (7 flate, 5 kuperte, 7 klatreetapper, 1 tempoetappe og 1 lagtempo) Distanse: 3480 kilometer Lengste etappe: 230 km (Velfort-Chalon-sur-Saône, 7. etappe) Høyeste punkt: 2770 meter over havet (Col d’Iseran, sørøst for Val d’Isere i alpene) Antall ryttere: 176 (22 lag med 8 ryttere) Støtteapparat: 450 lagledere, småsjefer, mekanikere og sjåfører Logistikk: 180 trailere og lastebiler som frakter arrangementet rundt i Frankrike, 400 som jobber for arrangøren, 100 ansatte i Amaury som eier og arrangerer, 10 leger og 7 sykepleiere, Media: 2000 journalister. 94 TV-stasjoner og 68 radiostasjoner sender. 500 personer er involvert i TV-produksjonen av rittet. Kilde: Amaury Sport Organisation

Varslet mulig Kristoff-seier

De siste årene har Kristoff prestert best i spurtetapper med en tøffere avslutningen enn på tirsdagens etappe.

Likevel var det mye snakk om en potensiell norsk etappeseier før start.

– Jeg har tro på at jeg henger med i morgen. Det er en reell vinnersjanse, sa Kristoff etter målgang mandag.

Drøye 15 kilometer før mål skulle rytterne opp en fjerdekategorisert stigning. Nordmannens trener og stefar, Stein Ørn, mente det var en avslutning som passet Kristoff.

– Etappen ligner på Milano – Sanremo som Kristoff vant i 2014. Opptrekkstogene kommer til å sette fart igjen, men jeg tror han har en mulighet. Den hittil største sjansen hans i rittet, uttalte Ørn til Aftenposten før Tour de France-starten.

Likevel holdt det akkurat ikke til seier. Kristoff ble til slutt nummer to.