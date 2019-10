Det første Rensfjellrennet gikk av stabelen den 25. mars 1934. Det er dermed Trøndelags eldste turrenn - og Norges nest eldste - som legges ned.

– Etter rennet i 2019 har det vist seg at deltakerantallet ikke har økt, og hadde det ikke vært for trofaste og gode sponsorer, ville rennet gått med stort underskudd. Med bakgrunn i dette har nå styret i Vikvarvet idrettslag bestemt at det ikke blir noe Rensfjellrenn i 2020. Det er ikke tatt stilling til rennets videre framtid, skriver rennleder Alf Roar Slind i en pressemelding.