Video av norsk friidrettstalent (20) sett av 14 millioner: – Fikk sjokk da jeg så det

– Jeg fikk helt sjokk da jeg våknet dagen etter og så at videoen jeg la ut hadde over fire millioner visninger. Det er utrolig kult.

Det sier stavhopper Sondre Guttormsen. 20-åringen fra Ski publiserte fredag en video på den populære video-appen Tiktok.

Guttormsen følges av over 16.000 andre brukere på appen, og har publisert en rekke andre videoer. Men ingen av de andre klippene er i nærheten av å få så mange visninger som det han la ut fredag.

– En blanding av fail og ferdigheter

I den ni sekunder korte videoen ser vi et klipp av Guttormsen som prøver et stavhopp. Han klarer ikke å komme seg over lista og begynner å tippe bakover. Guttormsen redder seg inn på en humoristisk måte, og klarer å lande på beina igjen.

– Jeg tror den får mange visninger fordi det er en blanding av fail og ferdigheter. Folk er jo glad i klipp der folk failer (mislykkes) på det de prøver på. Samtidig så klarte jeg å klatre ned staven, så det ble en morsom innhenting, sier han og ler.

Ifølge Guttormsen er klippet hentet fra et stevne i Los Angeles i 2018. I skrivende stund er videoen sett 14 millioner ganger på Tiktok.

– Jeg har brukt Tiktok som mange andre i disse koronatider. Så jeg fant en gammel fail og tenkte at det kunne vært litt gøy. Men at den skulle bli sett 14 millioner ganger, er jo bare helt sykt. Det hadde jeg aldri trodd, sier han.

– Fått mange positive tilbakemeldinger

Ettersom videoen ble så populær, valgte Guttormsen å dele det samme klippet på Instagram mandag.

Etter det har populære Instagram-kontoer som 433 (27,9 millioner følgere) og SportsCenter Espn (1,6 millioner følgere) delt Guttormsens video. Videoen til Guttormsen er blitt sett over to og en halv millioner ganger på førstnevntes konto.

– Det var etter at videoen ble delt at jeg skjønte den kom til å gå viralt. Det var kult å dukke opp på disse kontoene, sier Guttormsen.

20-åringen forteller at han mest legger ut videoklipp for gøy, og at han deler treningstips.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Og når det gjelder denne videoen, kan du si at det ble et høydepunkt i disse tider når det ikke er så mye å gjøre ellers, sier han.

– En fordel at OL ble utsatt

De siste to årene har Guttormsen gått på skole ved Ucla i California, før han begynner på Princeton University i New Jersey til høsten.

Etter koronautbruddet i vår reiste Guttormsen hjem fra USA til Ski for å forberede seg til OL i Tokyo, som egentlig skulle gå av stabelen i slutten av juli.

Det at OL ble utsatt, ser ikke Guttormsen på som et nederlag.

– Jeg er ikke blitt så negativt påvirket av å ha komme hjem. Jeg er ung og sprek, så det at OL ble utsatt ett år er nesten bare en fordel for meg, sier han.

Det neste stevnet for friidrettstalentet er Impossible Games, som arrangeres 11. juni.

Der skal Guttormsen møte stavhopperne Mondo Duplantis og Pål Haugen Lillefosse på Bislett, mens Renaud Lavillenie skal konkurrere fra hagen sin i Frankrike.