I løpet av sitt første år i Elverum har opplevelsene stått i kø for Alexander Blonz.

20-åringen fra Stavanger har allerede to seniormesterskap med Christian Berges A-landslag bak seg. Det har gitt VM-sølv (2019) og EM-bronse (2020). Denne sesongen spilte han for første gang i eliteserien og Champions League for topplaget fra Elverum.