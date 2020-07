I desember skal Norge og Danmark arrangere håndball-EM. Nå åpner Danmark for å si nei.

Det danske håndballforbundet åpner for å si nei til å arrangere EM sammen med Norge dersom de ikke får garantier mot økonomiske tap.

Norges lag under håndball-VM i Japan i 2019. Vidar Ruud

NTB

31. juli 2020 09:33 Sist oppdatert nå nettopp

Norge og Danmark arrangerer i fellesskap EM i håndball for kvinner i desember. Fra før er det klart at koronapandemien setter begrensninger på antall arrangørsteder og hvor mange tilskuere som kan slippes inn på kampene.

Men nå sier det danske håndballforbundet at de kan komme til å be det europeiske forbundet (EHF) om å bli tatt av som arrangør.

– Vi vil gjør alt for å få dette gjennomført. Men det skal samtidig henge sammen økonomisk, sier president Per Bertelsen i det danske forbundet (DHF) til avisen B.T.

Kan gå mot underskudd

President Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund (NHF) vedgår overfor NTB at mye skal på plass for å sikre økonomien i mesterskapet. Uten ekstraordinære tilskudd kan det gå mot et underskudd på 20 millioner kroner bare for den norske arrangøren.

Lio sier at det er helt uaktuelt for NHF å sette seg i en slik situasjon, men understreker at han ikke tenker i retning av avlysning.

– Vi kommer til å finne løsninger i en eller annen form, sier han.

Lio sier det i disse dager er samtaler med en rekke aktører for å sikre ekstraordinære tilskudd for å kunne avvikle mesterskapet uten å bli sittende med millionunderskudd i ved juletider.

Lavere billettinntekter

Både lokale, regionale og sentrale myndigheter – samt EHF – er bedt om å bidra med penger ettersom billettinntektene trolig ikke vil bli på normalt nivå på grunn av koronasituasjonen. I en normalsituasjon ville tribuneinntektene utgjort 90 prosent av omsetningen.

– Da sier det seg selv at vi må finne andre måter å håndtere dette på. Vi jobber nå med å sy sammen et opplegg som er ansvarlig og som gjør det mulig å arrangere, sier Lio.

Hoveddelen av mesterskapet skal gå i Norge. I juni ble det klart at det jobbes mot å ha kun ett arrangørsted, enten i Oslo-området, Stavanger eller Trondheim. Økonomiske og praktiske avklaringer skal være på plass i løpet av august eller i begynnelsen av september.

President Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund sier til NTB at mye skal på plass for å sikre økonomien i mesterskapet, men understreker at han ikke tenker i retning av avlysning.

– Vi kommer til å finne løsninger i en eller annen form, sier Lio, og peker på at det er samtaler både med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt EHF, for å få på plass et forsvarlig budsjett.