Dansk Tour de France-fest kan ryke

De tre første etappene av neste års Tour de France skulle egentlig bli avholdt i Danmark. Nå kan sykkelfesten glippe for danskene.

Danmark skal etter planen avholde de tre første etappene av neste års Tour de France. Heiko Junge / NTB scanpix

NTB/DPA

Nå nettopp

Etappene var planlagt å gå av stabelen 2.-4. juli i 2021.

Men det danske nyhetsbyrået Ritzau rapporterer nå om at Tour de France-arrangøren ASO ønsker å åpne det 24 dager lange sykkelarrangementet én uke tidligere enn planlagt. Hovedårsaken til det er for å unngå kollisjon med OL-lekene i Tokyo. Lekene i den japanske hovedstaden er planlagt å åpne 23. juli.

En eventuell fremskyvning kan imidlertid vise seg å være problematisk for København, som også skal være vertskap for fire kamper i fotball-EM. Den siste EM-kampen i Danmark var planlagt å spilles 28. juni.

Alex Pedersen, direktør for den danske turnéåpningen, ble sitert på at han forventet en løsning i løpet av de kommende ukene og at de ikke kunne ta del i spekulasjoner.

Den franske regionen Bretagne blir vurdert som en potensiell erstatter for Danmark, ifølge den franske avisen Le Telegramme.