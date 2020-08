Nice holder pusten: Rød koronaalarm i Tour de Frances startby

Tour de France-startbyen Nice er i en av 19 franske regioner der det er blitt «rød alarm» på grunn av koronaviruset.

Primoz Roglic er kanskje den største favoritten til å vinne Tour de France i år. Men selv de største stjernene slipper ikke unna ansiktsmaskene mellom slagene. BENOIT TESSIER / NTB scanpix

NTB-Ritzau

28. aug. 2020 11:37 Sist oppdatert 17 minutter siden

I Nice holder man pusten foran en helg som byr på åpningen av årets utsatte Tour de France.

Tour de France-starten faller sammen med ny oppblussing av virustilfeller.

Nice ligger i regionen Alpes-Maritimes, en av regionene der koronaviruset er på kraftig frammarsj igjen.

Frankrikes statsminister Jean Castex sier at oppblussing som skjer i disse dager er «uunngåelig». I Frankrike er det registrert fire ganger så mange daglige positive tester som for én måned siden.

Team Jumbo-Visma-rytterne under torsdagens lagpresentasjon. Christophe Ena / AP / NTB scanpix.

– Vi har tatt mange forbehold, har innført sunnhetskontroller og andre tiltak. Jeg vil gjerne minne dere om at Tour de France foregår ute i det fri. Viruset smitter der det ikke er noen organisering. Touren er godt organisert, sier Castex i et intervju med blant annet britiske The Guardian.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme har sagt at det ikke ville ha vært arrangert noen tour uten publikum.

Likevel blir starten nedtonet på grunn av pandemien.

Startseremonien blir gjennomført i redusert skala og skal foregå bak det arrangøren kaller for lukkede dører.

– Vi skal ikke gjør noen feil. Vi vil vise for hele verden at det ikke skal legges noen skyld på oss, sier Nices borgermester Christian Estrosi.

Tour de France skulle egentlig ha vært i gang 27. juni. Koronapandemien gjorde at starten ble utsatt til slutten av august.

De to første etappene har begge start og mål i Nice.